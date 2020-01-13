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ANİ ÖLÜM

Bakanı Üstel, Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanı Üstel, Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:43
Bakanı Üstel, Denktaş’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı


Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, “Türk milletinin gönlünde çok özel bir yere sahip olan Kurucu Cumhurbaşkanımız ve toplum liderimiz Sayın Rauf Raif Denktaş'ı, ölüm yıldönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz” sözleriyle başlayan mesajına şöyle devam etti:
“Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin önderlerinden olan Rauf Denktaş’ın hayatını adadığı Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük davasını Anavatan Türkiye ile birlikte dirayet ve özveriyle savunması bizlere her zaman örnek olmuştur. 

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Denktaş son nefesine kadar Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönünde uğraş vermiştir. Değerli liderimizin bizlere bıraktığı başta cumhuriyetimizi ve ilkelerini sonsuza dek yaşatarak, bu konuda asla taviz vermeyeceğiz.
Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu, mücahit, lider, devlet adamı Rauf Raif Denktaş’ın, tüm dünyada takdir edilen liderlik ve devlet adamlığı vasıfları tarihteki müstesna yerini her zaman muhafaza edecektir.
Ölümünün 8’inci yılında boşluğunu asla dolduramadığımız merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın açtığı yolda yürümeye ve bıraktığı eserlere sahip çıkmaya devam edeceğiz, ruhu şad olsun.”
 

Son Güncelleme: 13.01.2020 13:53
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelDenktaş’ın ölüm Yıldönümü
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