banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97098
ALTIN
259.280
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1475
EURO
6.4543
Tuvalette kadına taciz
TUVALETTE KADINA TACİZ
Ölü bulunan kadının kimliği belirlendi
ÖLÜ BULUNAN KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Girne'de hırsızlık
GİRNE'DE HIRSIZLIK
İzinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 8 KİŞİ...
banner306

Bakanı Sucuoğlu'nun 15 Temmuz mesajı

Bakanı Sucuoğlu'nun 15 Temmuz mesajı

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:44
Bakanı Sucuoğlu'nun 15 Temmuz mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye’de 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin yıldönümünde, Türk Milletinin direnişine vurgu yaptı ve Demokrasi Şehitleri’ni rahmetle andı.

Bakan Sucuoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimi ve bu kalkışma karşısında tarihe geçecek ve takdir edilecek bir mücadele örneğine sahne olduğunu belirterek, TSK içerisinde yapılanmış FETÖ'cü grubun, 15 Temmuz gecesi harekete geçerek ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul merkezli kalkışması sonucu ne yazık ki Türkiye’nin 249 evladını şehit verdiğini anımsattı.

Bu darbe girişiminin Türk milletinin,  insanlığa örnek olacak direnişi ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısızlığa uğratıldığını ifade eden Sucuoğlu, gelinen noktada kanlı darbe girişiminin başarılı bir şekilde bastırıldığını, halkın gücü ve cesareti sayesinde önlendiğini söyledi.

banner317
Bakan Sucuoğlu açıklamasına şöyle devam etti;

“Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan darbe girişimi Türk Milletinin tarihe geçen direnişiyle engellenmiş oldu.

Kıbrıs Türk halkı  o gün de demokrasi yanlısı ve darbe karşıtı tavrını ortaya koymuş, Türk milletinin sonuna kadar yanında durmuştur. Türk milleti,  tankların, topların önüne kendini siper ederek günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak, kendisinin kimsenin yıkamayacağını ispat etmiştir.  Darbe girişiminin üzerinden geçen 3. yıl da, Demokrasi Şehitleri’ni rahmetle anar, gazilerimize en derin saygılarımı sunarım.”

Son Güncelleme: 15.07.2019 15:28
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan Sergiler Ekonomi Bakanı Taçoy Tarafından Açıldı
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan Sergiler Ekonomi Bakanı Taçoy Tarafından Açıldı
İskele’deki Trafik Denetiminde 32 Araç Sürücüsü Rapor Edildi
İskele’deki Trafik Denetiminde 32 Araç Sürücüsü Rapor Edildi
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel, Sanayi Odası Yetkililerini Kabul Etti
Turizm Ve Çevre Bakanı Üstel, Sanayi Odası Yetkililerini Kabul Etti
Arapköy’deki iş kazasında yaralanan 38 yaşındaki Batuş’un tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Arapköy’deki iş kazasında yaralanan 38 yaşındaki Batuş’un tedavisi yoğun bakımda sürüyor
Düzova yakınlarındaki kazada ağır yaralanan 37 yaşındaki Bakioğlu yoğun bakımda
Düzova yakınlarındaki kazada ağır yaralanan 37 yaşındaki Bakioğlu yoğun bakımda
UKÜ, ünlü şef Sedat Demir’i ağırladı
UKÜ, ünlü şef Sedat Demir’i ağırladı
Başbakan Tatar, Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı
Başbakan Tatar, Engelli Hizmetler Koordinasyon Kurulu Çalışmaları Hakkında Bilgi Aldı
Ölü bulunan kadının kimliği belirlendi
Ölü bulunan kadının kimliği belirlendi
CTP’li vekillerden Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret
CTP’li vekillerden Kalkanlı Yaşam Evi’ne ziyaret
Hindistan'da Bina Çöktü: 14 Ölü
Hindistan'da Bina Çöktü: 14 Ölü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim