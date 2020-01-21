Bakanı Çavuşoğlu yarın akşam İngiltere’ye gidiyor

Temaslarını tamamlamasının ardından pazar günü yurda dönecek olan Bakan Çavuşoğlu’na, Özel Kalem Müdürü Mehmet Faruk ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eşlik edecek.
Son Güncelleme: 21.01.2020 18:50
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere yarın akşam İngiltere’ye gidiyor.
Temaslarını tamamlamasının ardından pazar günü yurda dönecek olan Bakan Çavuşoğlu’na, Özel Kalem Müdürü Mehmet Faruk ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Uzun eşlik edecek.