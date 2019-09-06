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Bakan Üstel, Oyuncu Ve Sunucu İlker Ayrık’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’ı kabul etti.

Bakan Üstel, Oyuncu Ve Sunucu İlker Ayrık’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’ı kabul etti.

06 Eylül 2019 Cuma 14:38
Bakan Üstel, Oyuncu Ve Sunucu İlker Ayrık’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 6 Eylül 19 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık’ı kabul etti.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, sinema filmi çekmek üzere adada bulunan Ayrık, “Müstakbel Aile” isimli sinema filminin yapımcı ve yönetmeni olacak.
Ülkenin çeşitli yerlerinde çekilecek filmde İlker Ayrık, damat rolünde bulunurken, senaryo gereği Kıbrıslı bir ailenin kızına aşık olup, KKTC’ye yolu düşmüş olacak.
İlker Ayrık, kabulde Bakan Üstel’e proje ile ilgili bilgiler vererek, filmin içeriğinden bahsetti.
Filmde Erdal Özyağcılar, Elçin Sangu, Zerrin Tekindor, Aslıhan Gürbüz  ve Demet Evgar gibi ünlü isimlerin olduğunu söyleyen Ayrık, alanında deneyimli kişiler ile çalışacaklarını ifade etti.
Kuzey Kıbrıs’ı çok beğendiğini söyleyen Ayrık, gerçek anlamda Kıbrıs kültürünü tanıtan bir filim çekeceklerini ve KKTC’nin güzelliklerini ön plana çıkaracaklarını söyledi.
KKTC’nin bakir kalmış doğal güzelliklerinin fazla olduğuna değinen Ayrık, özellikle Karpaz bölgesinin eşsiz olduğunu vurguladı.

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Sinema filminin Türkiye’de gösterime girmesi ile aynı anda Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Azerbaycan gibi önemli ülkelerde de vizyona gireceğini anlatan Ayrık, söz konusu filmin KKTC’nin tanıtımına da katkıda bulunacağını ifade etti.
ÜSTEL: “ÜLKE KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK İÇİN İYİ BİR FIRSAT”
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ise ülkemize verdiği değerden ötürü İlker Ayrık ve ekibine teşekkürlerini sundu.
KKTC’nin yıllardır ambargolar altında tanınma mücadelesi verdiğini söyleyen Üstel, böylesi projelerin önemine vurgu yaptı.  
Ülke için Türkiye’de bazı yanlış algılar oluştuğuna da değinen Üstel, filmin ülke kültürünü gerçek anlamda tanıtması için bir fırsat olacağını kaydetti.
Türkiye’nin çeşitli illerinde tanıtım etkinlikleri başlattıklarına da değinen Üstel, Türkiye’de ülkeyi  tanımayan büyük bir kesim olduğunu bu nedenle Türkiye pazarına daha fazla önem verdiklerini belirtti.
(TUĞ/ŞEB) FOTOĞRAFLI
 

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