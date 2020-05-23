Bakan Üstel: “kıbrıs Türkü’nün Başarısı, Sahip Olduğu Milli Ve Manevi Duygularıdır”

Lefkoşa, 23 Mayıs 20 (.): Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türkü’nü en zor zaman ve koşullarda güçlü kılan, başarıya ulaştıranın, birlik ve beraberliği pekiştiren en temel kaynağın, milli ve manevi duyguları olduğunu söyledi.

Üstel, Kıbrıslı Türklerin, küresel pandemi mücadelesinde bunu bir kez daha ortaya koyarak, verdiği mücadele ve sonrasında yakaladığı başarının bunun en net kanıtı olduğunu kaydetti.

Üstel, Ramazan Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı. Bakan Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir süreden beridir küresel pandemi mücadelesi veren ülkemizin, hükümet olarak aldığımız tedbirler ve bu tedbirlere karşı halkımızın hassasiyetle uyum göstermesi, bazı uyulması gereken ve dikkat edilmesi gereken kurallar olsa da, bayram coşkusunu yaşayabilecek noktaya gelmesi büyük bir mutluluk ve sevinç kaynağı olmuştur.

Her zaman, en zor koşullarda ve durumlarda, birlik ve beraberlik, yardımlaşma, sabır ve kararlılık Kıbrıs Türk Halkı olarak bizleri bir bütün olarak hareket etmemizi sağlayan özelliklerimiz olmuştur.

Küresel pandemi mücadelesi içerisinde bunu bir kez daha ortaya koyarak, verdiğimiz mücadele ve sonrasında yakalamış olduğumuz başarı bunun en net kanıtı olmuştur.

Bizleri en zor zaman ve koşullarda güçlü kılan, bizleri başarıya ulaştıran, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren en temel kaynağımız, hiç kuşku yok ki milli ve manevi duygularımız olmuştur.

İşte bu manevi duyguların pekiştiği ve hatırlandığı en önemli günlerden biri olan Mübarek Ramazan Bayramı vesilesi ile tüm halkımızın Bayramını en iyi dileklerimle kutlar, içinde bulunduğumuz bu süreç nedeniyle, tedbiri elden bırakmadan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun hareket ederek hareket edecekleri bir bayram olmasını dilerim.

İnanıyorum ki sarılabileceğimiz, kucaklaşa bileceğimiz daha çok özel anlarımız, bayramlarımız olacaktır.”

(TUĞ/HA)