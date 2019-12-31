banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114425
ALTIN
290.321
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.8835
EURO
6.6734
Cinsel tecavüz zanlısı davasını cezaevinde bekleyecek
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
16 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan şahıs tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA İĞRENÇ OLAY
Şanslı Numara ‘175379‘
ŞANSLI NUMARA ‘175379‘
Alkollü ve dikkatsiz sürücüler kaza yaptı!
TRAFİK KAZASI

Bakan Taçoy Yılın Son Saatlerinde Arasta Ve Bandabuliya’yı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 31 Aralık 19 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2019’un son saatlerinde başkent Lefkoşa’da Arasta ve Bandabuliya’yı ziyaret etti.

Bakan Taçoy Yılın Son Saatlerinde Arasta Ve Bandabuliya’yı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 31 Aralık 19 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2019’un son saatlerinde başkent Lefkoşa’da Arasta ve Bandabuliya’yı ziyaret etti.

31 Aralık 2019 Salı 21:17
Bakan Taçoy Yılın Son Saatlerinde Arasta Ve Bandabuliya’yı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 31 Aralık 19 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2019’un son saatlerinde başkent Lefkoşa’da Arasta ve Bandabuliya’yı ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Taçoy, vatandaşlarla  ve esnafla sohbet etti; ülkenin en eski ekonomik merkezinin nabzını tutma fırsatı yakaladı.

banner317
Arasta ve Bandabuliya’nın Kıbrıs Türkü için büyük anlam ve önemi bulunduğuna işaret eden Taçoy, Lefkoşalılar kadar “Şeher”e dışarıdan gelen her Kıbrıs Türkü’nün Bandabuliya ve Arasta’ya ilişkin tatlı anıları bulunduğunu söyledi.

Bir Lefkoşalı olarak kendisi için de Arasta ve Bandabuliya’nın her zaman derin anlamları bulunan önemli mekanlar olduğunun altını çizen Taçoy, her fırsatta geldiği buralarda hem geçmişi yad ettiğini hem de vatandaşlarla sohbet etme fırsatı yakaladığını söyledi.

Taçoy, vatandaşlar ve esnafın yeni yılını da kutlayarak, Kıbrıs Türkü’nün çalışkanlığının ve dayanışma geleneğinin sembolü olan tarihi mekanlardan geleceğe emin adımlarla yürüneceği mesajını gönül rahatlığı içerisinde verdiğini söyledi.

(ÖZ/HA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arter, Yeni Yılın Hem Ülke, Hem Gazimağusa İçin, Kazasız, Acıların Olmadığı, Mutlu Ve Hayırlı Uğurlu Bir Yıl Olmasını Diledi
Arter, Yeni Yılın Hem Ülke, Hem Gazimağusa İçin, Kazasız, Acıların Olmadığı, Mutlu Ve Hayırlı Uğurlu Bir Yıl Olmasını Diledi
İskele Belediyesi ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören çocuklara hediye dağıttı
İskele Belediyesi ilkokul, anaokulu ve kreşte eğitim gören çocuklara hediye dağıttı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte halkın ve esnafın yeni yılını kutladı
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte halkın ve esnafın yeni yılını kutladı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Şanslı Numara ‘175379‘
Şanslı Numara ‘175379‘
Görümcesinin parasını çalmakla suçlanıyor
Görümcesinin parasını çalmakla suçlanıyor
Kiracılardan topladığı paraları çaldı!
Kiracılardan topladığı paraları çaldı!
Belediye Başkanı İsmail Arter yeni yılı çalışanlarıyla kutladı
Belediye Başkanı İsmail Arter yeni yılı çalışanlarıyla kutladı
GAÜ İletişim Fakültesi’nden “Bizden Bir İz 2” sergisi
GAÜ İletişim Fakültesi’nden “Bizden Bir İz 2” sergisi
LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği
LAÜ ve RDÜ arasında işbirliği

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim