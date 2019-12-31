Bakan Taçoy Yılın Son Saatlerinde Arasta Ve Bandabuliya’yı Ziyaret Etti

Lefkoşa, 31 Aralık 19 : Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 2019’un son saatlerinde başkent Lefkoşa’da Arasta ve Bandabuliya’yı ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Taçoy, vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti; ülkenin en eski ekonomik merkezinin nabzını tutma fırsatı yakaladı.

Arasta ve Bandabuliya’nın Kıbrıs Türkü için büyük anlam ve önemi bulunduğuna işaret eden Taçoy, Lefkoşalılar kadar “Şeher”e dışarıdan gelen her Kıbrıs Türkü’nün Bandabuliya ve Arasta’ya ilişkin tatlı anıları bulunduğunu söyledi.

Bir Lefkoşalı olarak kendisi için de Arasta ve Bandabuliya’nın her zaman derin anlamları bulunan önemli mekanlar olduğunun altını çizen Taçoy, her fırsatta geldiği buralarda hem geçmişi yad ettiğini hem de vatandaşlarla sohbet etme fırsatı yakaladığını söyledi.

Taçoy, vatandaşlar ve esnafın yeni yılını da kutlayarak, Kıbrıs Türkü’nün çalışkanlığının ve dayanışma geleneğinin sembolü olan tarihi mekanlardan geleceğe emin adımlarla yürüneceği mesajını gönül rahatlığı içerisinde verdiğini söyledi.

(ÖZ/HA)