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Bakan Sucuoğlu Yunan Milletvekili’nin Avrupa Parlamentosu’nda  türk Bayrağını Yırtmasını Kınadı

Lefkoşa, 31 Ocak 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yunan Milletvekili’nin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasını kınadı.

Bakan Sucuoğlu Yunan Milletvekili’nin Avrupa Parlamentosu’nda  türk Bayrağını Yırtmasını Kınadı

Lefkoşa, 31 Ocak 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yunan Milletvekili’nin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasını kınadı.

31 Ocak 2020 Cuma 12:21
Bakan Sucuoğlu Yunan Milletvekili’nin Avrupa Parlamentosu’nda  türk Bayrağını Yırtmasını Kınadı

Lefkoşa, 31 Ocak 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yunan Milletvekili’nin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasını kınadı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Sucuoğlu, Yunan parlamenter Ioannis Lagos’un Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir provokasyon olduğunu söyleyerek, yayınladığı mesajla  olayı kınadı.  
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bayrak millettir, devlettir, egemenliktir, kısacası  bir milletin  bağımsızlığının, itibarının ve iradesinin sembolüdür. 

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Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda Yunanistanlı milletvekilinin uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak, hadsiz ve  ırkçı bir tavırla Türk Bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve  Avrupa Parlamentosu tarafından ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz.
Tüm dünya bilmelidir ki, Kurtuluş Savaşı'nda ve Kıbrıs Barış Harekatı’nda yüce Türk milletinin yazdığı tarih,  kürsülerde bayrak yırtma densizliği ile asla silinemez. O ulu bayrak; onur ve gururla, bağımsızlık ve egemenliğimizin sembolü olarak göklerde dalgalanmaya her zaman  devam edecektir."
(DOĞ/ÖK)
 

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