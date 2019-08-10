Bakan Sucuoğlu Vatandaşların Kurban Bayramını Kutladı

Lefkoşa, 10 Ağustos 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı, sağlık, huzur ve barış dolu günler getirmesini diledi.

Bakan Sucuoğlu Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Birleştirici, bütünleştirici özelliği ile Bayramlar, paylaşımları çoğaltan, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının gelişerek perçinlendiği, hoşgörünün egemen olduğu ve güzel duyguların paylaşıldığı özel günlerdir. İslam alemi için büyük önem taşıyan, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Kurban Bayramı’nın da, sağlık, huzur ve barış dolu günler getirmesini diler, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten duygularla kutlarım.”

(TUĞ/ŞEB)