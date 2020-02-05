banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122321
ALTIN
299.863
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7871
EURO
6.5812
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?

Bakan Sucuoğlu Van’da Yaşanan Çığ Felaketinde Hayatını Kaybedenlere Rahmet Diledi

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Van’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Bakan Sucuoğlu Van’da Yaşanan Çığ Felaketinde Hayatını Kaybedenlere Rahmet Diledi

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Van’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 17:19
Bakan Sucuoğlu Van’da Yaşanan Çığ Felaketinde Hayatını Kaybedenlere Rahmet Diledi

Lefkoşa, 5 Şubat 20 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Van’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.
Bakan Sucuoğlu yayımladığı mesajda şöyle dedi:
“Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.
Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.

banner317
Türk milleti elbirliğiyle bu felaketin yaralarını da saracaktır.
Türkiye’nin acısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak paylaşırken, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasını temenni ederim.”
(DOĞ/HA)


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu Korona Virüsü Salgınını Değerlendirdi Ve Bazı Kararlar Aldı
Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu Korona Virüsü Salgınını Değerlendirdi Ve Bazı Kararlar Aldı
Erhürman Dağyolu, Boğaz, Girne Açık Pazar, Girne Trafo Merkezi Ve Teknecik Elektrik Santrali’ni Ziyaret Etti
Erhürman Dağyolu, Boğaz, Girne Açık Pazar, Girne Trafo Merkezi Ve Teknecik Elektrik Santrali’ni Ziyaret Etti
LAÜ öğrencileri’nden Kalkanlı Yaşam Evine anlamlı proje
LAÜ öğrencileri’nden Kalkanlı Yaşam Evine anlamlı proje
Kudret Özersay: “Türkiye'nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum”
Kudret Özersay: “Türkiye'nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum”
Başbakan Tatar Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesini kabul etti
Başbakan Tatar Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesini kabul etti
Bakan Baybars, Yeni Cezaevi Hazırlıkları Çerçevesinde Personele Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Bakan Baybars, Yeni Cezaevi Hazırlıkları Çerçevesinde Personele Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor
Patates adaptasyon deneme ekimi yapıldı
Patates adaptasyon deneme ekimi yapıldı
Arıklı: “temennimiz Can Kayıplarının Daha Da Artmaması”
Arıklı: “temennimiz Can Kayıplarının Daha Da Artmaması”
Bay-sen Eylem Uyarısında Bulundu
Bay-sen Eylem Uyarısında Bulundu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim