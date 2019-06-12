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Bakan Sucuoğlu, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Heyeti İle Görüştü

Lefkoşa, 12 Haziran 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği heyetini  kabul etti.

Bakan Sucuoğlu, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Heyeti İle Görüştü

Lefkoşa, 12 Haziran 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği heyetini  kabul etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:01
Bakan Sucuoğlu, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Heyeti İle Görüştü

Lefkoşa, 12 Haziran 19 (.): Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği heyetini  kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği Genel Başkanı ve Türk Eğitim Sen Başkanı  Talip Ceylan başkanlığındaki heyete,  birliğin KKTC’de bulunan  temsilcisi olan Kıbrıs Türk Memur Sen Başkanı  Akın Manga da eşlik etti.
 Kabulde konuşan Genel Başkan Talip Ceylan, Bakan Sucuoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi. 
Kıbrıs’ta iki ayrı devletin olduğuna vurgu yapan Ceylan, KKTC’nin tanınmasının önündeki engellerin kalkmasının önemine dikkat çekti.  “Tüm dünyanın  KKTC’yi tanımasını, sanat, spor, ticaret ve siyasi alanda  yapılan izolasyonların  son bulmasını diliyoruz" diyen Ceylan, "Kıbrıs Türklerinin iradesi,  Türkiye’nin, Türk  dünyasının iradesidir " dedi.
SUCUOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuk heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, şu anda Doğu Akdeniz’de yaşanan sürecin  Kıbrıs Türkleri açısından çok önemli olduğuna işaret etti.  

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Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de  hidrokarbon ve yeraltı zenginliği açısından  ilgi alanı  olduğunu söyleyen Sucuoğlu, “200 savaş gemisinin  bulunduğu bir yerdeyiz. Güney komşumuz  her zaman olduğu gibi  kendini adanın sahibi olarak görüyor. Haklarımızı koruma anlamında Anavatan Türkiye ile  birlikte hareket etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Ulusal Birlik Partisi’nin  KKTC’nin  garantisi olduğunu söyleyen Sucuoğlu,  iki farklı dil, din ve ırkın olduğu adada artık başka alternatif çözüm önerilerinin  masada tartışılması  gerektiğini  kaydetti . 
KKTC’nin yalnızca Türkiye  tarafından tanınan bir devlet  olduğunu ve ekonomik  anlamda , gerek hibe gerekse  ekonomik anlaşmalar  çerçevesinde Anavatan’dan  her zaman destek  gördüğünü   belirten Sucuoğlu, KKTC’nin dış politikada Türkiye ile birlikte hareket edeceğinden kimsenin kuşkusu  olmaması gerektiğinin altını çizdi.
Kabulün sonunda  Uluslararası  Avrasya Eğitim  Sendikaları Birliği’ne üye olan  Kazakistan, Kırgızistan, Kosova ve Makedonya,vb gibi ülkelerin  eğitim sendikalarının temsilcileri Çalışma ve  Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na çeşitli hediyeler takdim etti.
(GÖZ/ÖK)  FOTOĞRAFLI
 

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