Bakan Sucuoğlu Lefkoşa Çocuk Yuvasını Ziyaret Etti

Lefkoşa, 3 Haziran 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla bugün Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret ederek, çocukların bayramını kutladı, hediyeler dağıttı.

Çalışma Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sucuoğlu ziyarette açıklama yaparak Lefkoşa Çocuk Yuvası hakkında bilgiler verdi, çocuk yuvalarını daha ileri daha güzele götürmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

Sucuoğlu “Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda 34 çocuğumuz var. Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı yuvalarımızda, koruyucu aile yanında ise toplam 166 tane çocuğumuz var. Bunlarla ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi yoğun bir şekilde çalışıyor. Tüm hizmetlerimizi elden geldiğince çocuklarımızın yaşadıkları sıkıntıları azaltmak, onları korumak için yapıyoruz” dedi.

Bakan Sucuoğlu, diğer bölgelerdeki çocuk yuvalarını ziyaret etme fırsatı bulamadıklarını, bayramın ardından ziyaretler düzenleyeceklerini ifade ederek, Bakanlık olarak önlerindeki süreçte bakım evlerini daha genişleteceklerini ve daha fazla katkı vereceklerini kaydetti.

Sosyal Hizmetler Dairesinin bu konuda çok özverili çalıştığına vurgu yapan Sucuoğlu, çalışanlara teşekkür ederek, tüm halka kazasız, belasız, huzurlu bir bayram geçirmesi dileğinde de bulundu.

(RU/YIL)