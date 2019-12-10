Bakan Sucuoğlu 10 Aralık İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Lefkoşa, 10 Aralık 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, insan haklarına özgü evrensel değerler bütününün korunup, geliştirilmesinin en temel politikaları arasında olduğunu kaydetti ve her insanın eşit olduğu, kendi yaşama ve özel hakları bulunduğunu belirtti.

Sucuoğlu’nun mesajı şöyle:

“Bugün, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 71. yılını kutlamaktayız Dünya Savaşı’nın ağır koşullarının ardından ortaya çıkan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni pek çok ülkenin kabul etmesiyle dünyanı genelinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlanıyor. İnsan hakları her insanın eşit olduğu, dil, din, ırk, renk, cinsiyet, köken gözetmeksizin aynı haklara sahip olduğu vurgusu ile 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi BM Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

İnsan haklarını ortak çağdaş temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan bu Beyanname, temel hak ve özgürlükler alanında küresel düzeyde referans belgesi niteliği taşımaktadır.

Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Beyanname, evrensel değerler ile tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirlemektedir.

Her birimiz birbirimizin haklarını savunabiliriz. Devletlerin ilkelere taahhütleri sayesinde, milyonlarca insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır. İnsan haklarına özgü evrensel değerler bütününün korunup, geliştirilmesi bizlerin en temel politikaları arasındadır.

Her insanın eşit olduğu ve kendi yaşama ve özel hakları vardır. Günlük yaşantılarımızda, bizi koruyan ve bizi birbirimize yakınlaştıran hakları savunmak ve teşvik etmek için harekete geçebiliriz.

İnsan haklarının tüm dünyada her geçen gün daha fazla saygı göreceği inancıyla, vatandaşlarımızın ve uluslararası toplumun İnsan Hakları Günü’nü kutluyorum.”

(ÖZ/HA)

