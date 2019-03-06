Bakan Şahali, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Genel Kurulu’na Katıldı

ŞAHALİ, OKTAY VE PAKDEMİRLİ İLE DE BİR ARAYA GELDİ



Lefkoşa, 6 Mart 19 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Ankara’da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Genel Kurulu’na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ın daveti üzerine Ankara’da bulunan Bakan Şahali, toplantı öncesinde TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya geldi.

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