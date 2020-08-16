Lefkoşa, 16 Ağustos 20 (.): Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1414 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların ülkeye hava yolu ile geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli, vakaların artışta olması ve son durumun değerlendirmesi için yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin Sağlık Bakanlığı'nda toplanarak kararlar üreteceğini de açıkladı.



Açıklamaya göre, 16 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;"Bugün Yapılan Test Sayısı: 1414; Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3 ;İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-2 ; Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok; Yapılan Toplam Test Sayısı- 95.825; Toplam Vaka Sayısı- 209; İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 142; Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 63 "(ŞEB)