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Bakan Pilli, Kamu-sen Heyeti İle Görüştü… Pilli: “sorunları Aşmak İçin Diyalog Önemli”

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 (.): Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi, beklentilerini aktardı.

Bakan Pilli, Kamu-sen Heyeti İle Görüştü… Pilli: “sorunları Aşmak İçin Diyalog Önemli”

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 (.): Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi, beklentilerini aktardı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:00
Bakan Pilli, Kamu-sen Heyeti İle Görüştü… Pilli: “sorunları Aşmak İçin Diyalog Önemli”

Lefkoşa, 17 Temmuz 19 (.): Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi, beklentilerini aktardı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, sağlığın hassasiyet gerektiren bir konu olduğuna dikkat çeken Atan, diyalog içerisinde işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Sağlıkta yetkili sendika olduklarını belirten Atan, sadece sorunlar üzerine giden bir sendika anlayışı ile değil, çözüm noktasında uzlaşı içerisinde hareket edeceklerini kaydetti.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli de, bu dönemde sağlıkta yaşanan sorunların üzerine birlikte gideceklerini vurgulayarak, ilgili tüm sendikalarla uyum içerisinde olacaklarına inandığını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının memnuniyetinin hastaya gerekli hizmeti verebilme noktasında önemli olduğunun bilincinde olduklarını belirten Bakan Pilli, gerekli iradeyi göstermeye hazır olduklarını, birlikte diyalog içerisinde gerekli adımların atılacağını sözlerine ekledi.

(TUĞ/ÖK)    FOTOĞRAFLI

 

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