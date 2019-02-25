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Bakan Özyiğit, Gazeteciler Birliği’nden Bir Heyetle Görüştü

 

Bakan Özyiğit, Gazeteciler Birliği’nden Bir Heyetle Görüştü

 

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:07
Bakan Özyiğit, Gazeteciler Birliği’nden Bir Heyetle Görüştü

 

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEMOKRATİK TOPLUM İÇİN ELZEM BİR GEREKLİLİK”        

Lefkoşa, 25 Şubat 19 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden bir heyeti kabul ederek görüştü.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile K. T. Gazeteciler Birliği’nin çeşitli konularda işbirliği sürecinin konuşulduğu görüşmede, ayrıca 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününe yönelik gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik ve medya okuryazarlığı hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, basının, demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini belirterek, basın özgürlüğünün demokratik toplum için elzem bir gereklilik olduğuna dikkat çekti.

K. T. Gazeteciler Birliği ile başta basın özgürlüğü olmak üzere çeşitli alanlardaki işbirliği sürecinin genişletilmesi kararlılığında olduklarını belirten Özyiğit, medya okuryazarlığı dersinin 6, 7 ve 8. sınıfların en az birinde zorunlu seçmeli olarak okutulduğunu anımsattı.

3 Mayıs Basın Özgürlüğü gününe yönelik de Gazeteciler Birliği ile bazı projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Özyiğit, konunun netleşmesinin ardından gerekli açıklamanın Gazeteciler Birliği ile ortaklaşa duyurulacağını kaydetti.

ARPALIKLI

Gazeteciler Birliği adına konuşan Örgütlenme Sekreteri Fatma Arpalıklı da, başta Basın Özgürlüğü olmak üzere çeşitli alanlarda Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak amacında olduklarını belirtti.

Bu yönde bazı düşünceleri karşılıklı olarak paylaştıklarını ifade eden Arpalıklı, özellikle okullardaki medya okuryazarlığı dersine yönelik katkı koymak amacında olduklarını ifade etti. 

(TUĞ/ÖK)   FOTOĞRAFLI

 

 

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