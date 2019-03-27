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Bakan Özyiğit Dil Merkezi Yetkililerini Kabul Etti

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cambridge tarafından “2018 Best Cambridge English Preparation Center” ödülüne layık görülen Şanlı İngilizce Dil Merkezi sorumlusu ve eğitmeni Şanlı Bağseverler ile beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç da hazır bulundu.

Bakan Özyiğit Dil Merkezi Yetkililerini Kabul Etti

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cambridge tarafından “2018 Best Cambridge English Preparation Center” ödülüne layık görülen Şanlı İngilizce Dil Merkezi sorumlusu ve eğitmeni Şanlı Bağseverler ile beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç da hazır bulundu.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:36
Bakan Özyiğit Dil Merkezi Yetkililerini Kabul Etti

Lefkoşa, 27 Mart 19 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Cambridge tarafından “2018 Best Cambridge English Preparation Center” ödülüne layık görülen Şanlı İngilizce Dil Merkezi sorumlusu ve eğitmeni Şanlı Bağseverler ile beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç da hazır bulundu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Şanlı İngilizce Dil Merkezi Sorumlusu Şanlı Bağseverler Bakan Özyiğit’e kabul için teşekkür ederek merkezlerinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ada genelinde 35 aday okul arasından, Cambridge Uluslararası  jürisinin ortak kararı ile "Best Cambridge English Preparation Center: New Comer (Cyprus Preparation Center Award-2018)" ünvanını kazandıklarını aktaran Bağseverler, “Kıbrıs Birincilik Ünvanı “ plaketlini   İngiltere'nin Cambridge şehrinde yapılacak olan Cambridge Gala Gecesi’nde alacaklarını  belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, elde edilen bu başarının kendilerini son derece mutlu ettiğini ve gururlandırdığını belirterek, uluslararası alanda elde edilen başarıların önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak eğitimin tüm kademelerinde yabancı dil öğrenimi konusunda dünya standartlarında bir yaklaşım izlediklerini ve eğitim politikalarını oluştururken başta İngilizce olmak üzere yabancı dil eğitimleri üzerinde durduklarını belirten Özyiğit, böylesi merkezlerin de ülkenin geleceğine sahip çıkacak  olan gençlerin yabancı dile sahip olmalarına yardımcı olduğunu kaydetti.

(YIL/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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