Bakan Oğuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Poyraz’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Şubat 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ı kabul etti.
(ÖZ/HA)
Lefkoşa, 13 Şubat 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ı kabul etti.
Lefkoşa, 13 Şubat 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ı kabul etti.
(ÖZ/HA)