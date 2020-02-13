Bakan Oğuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Poyraz’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Şubat 20 : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz’ı kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, tarım ve hayvancılık alanında var olan ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni yapılabilecek plan ve projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu; ayrıca mevcut işbirliğinin daha genişletilmesi konusu ele alındı.

(ÖZ/HA)



