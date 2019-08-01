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Bakan Oğuz, Patatesin Önemine Dikkat Çekti

BEYARMUDU BELEDİYESİ 9. PATATES KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ İLE 6. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ DÜN AKŞAM BAŞLADI

Bakan Oğuz, Patatesin Önemine Dikkat Çekti

BEYARMUDU BELEDİYESİ 9. PATATES KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ İLE 6. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ DÜN AKŞAM BAŞLADI

01 Ağustos 2019 Perşembe 07:19
Bakan Oğuz, Patatesin Önemine Dikkat Çekti

BEYARMUDU BELEDİYESİ 9. PATATES KÜLTÜR SANAT FESTİVALİ İLE 6. ULUSLARARASI HALK DANSLARI FESTİVALİ DÜN AKŞAM BAŞLADI

Lefkoşa, 1 Ağustos 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Beyarmudu Belediyesi 9. Patates Kültür Sanat Festivali ile 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali açılışına katıldı.

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Festivalin açılış konuşması yapan Bakan Oğuz, patates üretiminin ülkedeki önemini vurgulayarak,  iç pazar dengesinin sağlanmasıyla birlikte dış pazar için de çalışmaların yapılacağını belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Oğuz, patatesin vazgeçilmez üretim kaynağı olduğunu ifade ederek, önceki yıl yaşanan patates eksikliğini anımsattı. Bakan Oğuz, patatesin önemli bir besin kaynağı olduğunu söyleyerek, bu ürünün pahalıya satışa sunulmaması gerektiğini vurguladı.

Bakan Oğuz, bu yıl alınan önlemler neticesinde, tüketicinin patatesi uygun fiyattan satın alabilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

(GÜL/HA) FOTOĞRAFLI

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