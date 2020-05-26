banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
371.296
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3110
EURO
7.4186
banner339
Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok
PİLLİ: POZİTİF VAKA YOK
Bakımını yaptığı yaşlı yakınının ölümüne sebep olan şahıs tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
TC-KKTC MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Girne'de klima hırsızlığı
GİRNE'DE KLİMA HIRSIZLIĞI

Bakan Oğuz, Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri Ve Yangın Kule Gözcüleriyle Biraraya Geldi

Lefkoşa, 26 Mayıs 20 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Ramazan Bayramı’nın son gününde Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet ekiplerine (YHK) ve yangın kule gözcülerine bayram ziyaretinde bulundu.

26 Mayıs 2020 Salı 18:31
Bakan Oğuz, Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet Ekipleri Ve Yangın Kule Gözcüleriyle Biraraya Geldi
banner337
banner345

Lefkoşa, 26 Mayıs 20 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Ramazan Bayramı’nın son gününde Orman Dairesi Yangın Hazır Kuvvet ekiplerine (YHK) ve yangın kule gözcülerine bayram ziyaretinde bulundu.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre Oğuz, Tepebaşı bölgesinde soğutma çalışmaları yapan personelle bir araya gelerek bilgi aldı; çalışanların bayramını kutladı.

Bakan Oğuz, Yeşilköy, Kantara ekip - kule, Alevkaya ekip, Küçükerenköy, Çatalköy ekip -kule, Karşıyaka ekip- Kule Koruçam ekip ve kuledeki YHK ekiplerine de bayram ziyaretlerinde bulunarak, ekiplerin bayramını kutladı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

banner341
Orman yangınları ile ilgili hassas dönemin devam ettiğini belirten Bakan Oğuz, bu konuda vatandaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Bakan Oğuz, meydana gelebilecek orman yangınları ile olumsuzluklara karşı tedbirli davranılması yönünde uyarıda bulunarak, personelin görevinin önemini ve hassasiyetini göz önünde bulundurarak çalışmasının önemini vurguladı.

Bakan Oğuz,  vatandaşlara bulundukları yerde yangın veya duman görmeleri durumunda Alo 177 Orman Yangın hattını aramaları çağrısı da yaptı.

(GÜL) FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kktc'de 39 Gündür Pozitif Koronavirüs Vakası Yok
Kktc'de 39 Gündür Pozitif Koronavirüs Vakası Yok
Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok
Bakan Pilli: Toplam 57 test yapıldı, pozitif vaka yok
LAÜ’den yeni bir başarı
LAÜ’den yeni bir başarı
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
Hayvancılık Dairesi: “KKTC bayrağı taşımayan gemilerin KKTC karsularında avcılık faaliyetinde bulunması suçtur”
Hayvancılık Dairesi: “KKTC bayrağı taşımayan gemilerin KKTC karsularında avcılık faaliyetinde bulunması suçtur”
Başbakan Tatar, anlaşmayla gelecek paranın hangi alanlarda kullanılacağını açıkladı
Başbakan Tatar, anlaşmayla gelecek paranın hangi alanlarda kullanılacağını açıkladı
ARUCAD vakfa devredildi
ARUCAD vakfa devredildi
“Yanlış karardan dönülmezse her türlü yasal hakkımızı kullanacağız”
“Yanlış karardan dönülmezse her türlü yasal hakkımızı kullanacağız”
Zahire alımlarıyla ilgili yarın toplantı yapılacak
Zahire alımlarıyla ilgili yarın toplantı yapılacak
Anıt zeytinlere giden su kanalları temizledi
Anıt zeytinlere giden su kanalları temizledi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim