Bakan Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları Ve Bürokratları Derneği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Selami Polat ve beraberindeki heyeti kabul etti.
(GÖZ/HA)
Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Selami Polat ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Selami Polat ve beraberindeki heyeti kabul etti.
(GÖZ/HA)