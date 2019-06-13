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Bakan Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları Ve Bürokratları Derneği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Selami Polat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları Ve Bürokratları Derneği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Selami Polat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:57
Bakan Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları Ve Bürokratları Derneği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Anadolu Kıbrıs İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Selami Polat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Polat, Bakan Oğuz’a görevinde başarılar diledi ve dernek olarak yatırım alanında yürütmekte oldukları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

(GÖZ/HA)

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