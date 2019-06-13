Bakan Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Karakoç’u Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç’u kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Necmi Karakoç ziyarette yaptığı konuşmada, Bakan Çavuşoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, teşkilat olarak personelin özverili hizmetleriyle görev yaptıklarını, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’yla da işbirliği içerisinde çalıştıklarını ve bundan böyle de çalışmaların artarak devam etmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Necmi Karakoç’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşkilatın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve üstlendiği görevleri başarı ile yerine getirdiğini söyledi.

Toplumu geliştirmek ve bilinçlendirmek adına işbirliklerinin artarak devam edeceğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, bugüne kadar verdikleri desteklerden dolayı, Karakoç’a teşekkür etti.

“Bu ziyaret vesilesiyle tüm Sivil Savunma Teşkilatı ekiplerini en içten duygularımla selamlıyorum” diyen Bakan Çavuşoğlu, teşkilatın kuruluş ilkelerine bağlı olarak hizmet eden önder kurumlardan biri olduğunu vurguladı ve katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

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