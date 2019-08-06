Bakan Çavuşoğlu, 2019 Yks Sınavı Yerleştirme Sonuçlarını Değerlendirdi

“GEÇEN YILIN İLK SONUÇLARINA GÖRE KKTC ÜNİVERSİTELERİNİN DOLULUK ORANI %45,94 ORANINDAYKEN BU YIL ÜNİVERSİTE DOLULUK ORANININ %57,35’E YÜKSELMESİ KKTC VE ÜNİVERSİTELERİMİZ ADINA SEVİNDİRİCİ”

Lefkoşa, 6 Ağustos 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçen yılın ilk sonuçlarına göre KKTC üniversitelerinin doluluk oranı %45,94 oranındayken bu yıl üniversite doluluk oranının %57,35’e yükselmesinin KKTC ve üniversiteler adına sevindirici olduğunu bildirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, 2019 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“2019 Yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları bugün öğlen saatlerinde açıklandı. Sonuçlar incelenmiş olup geçen yılın ilk sonuçlarına göre KKTC üniversitelerinin doluluk oranı %45,94 oranındayken bu yıl üniversite doluluk oranının %57,35’e yükselmesi ülkemiz ve üniversitelerimiz adına sevindiricidir.

Birkaç gün önceki beyanatımda bu sonuçların bu şekilde çıkacağını üniversitelerimiz, YÖDAK ve ekibimle yaptığımız çalışmalarda öngörmüştüm. Kısa zamanda çok çalışarak YÖK ile yaptığımız bilimsel ve sonuç odaklı çalışmaların bu sonucu doğuracağına inanmıştık.

Görevi devraldığımızda üniversite otoriteleriyle yaptığımız toplantılarda bu yıl yerleştirme rakamlarının geçen yılın çok altında geleceği beklenirken, kısa vadede YÖK ile ekibimin yaptığı disiplinli ve özverili çalışmaların sonucu olarak, lisans alanında 5 bin 992 öğrenci yerleşme alırken, ön lisans alanında 2 bin 47, toplamda ise KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı 8 bin 39 olmuştur.

Bu sayılara ülkemizde kampüsü bulunan ODTÜ KKTC ve İTÜ KKTC yerleşme sayıları da eklendiğinde 8 bin 689 rakamına ulaşılmaktadır. YÖK ile olan çalışmalarımız devam etmekte olup ‘ek yerleştirme’ sonuçlarına yönelik olarak atacağımız adımların olumlu yansımaların olacağını düşünmekteyiz. Yukarıda ifade ettiğimiz rakamın daha da artacağını ifade etmek isteriz.

YÖK ile birlikte yaptığımız çalışmaların sonucu olarak geçen yıl 9 bin 623 kontenjan boş kalırken bu rakamın bu yıl 5 bin 978’de kalması sağlanmıştır.

YKS sonuçlarının başta ülkemize, üniversitelerimize, öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni eder; tercihlerden önce yaptığımız çalışmaları protokol ile somuta dönüştürülmesinde özverili ve samimi yaklaşımıyla katkı sağlayan başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç ve ekibine teşekkür eder, iki ülke arasındaki ilişkilerimizi geliştirme hedefimize yönelik ekonomik ve akademik çalışmaların özverili bir şekilde devem edeceğini vurgulamak isteriz.”

(RU/YIL)



