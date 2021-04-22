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Bakan Üstel’in 23 Nisan mesajı…

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda,” Özgürlüğün ve egemenliğin önemini unutmadan, milli ve manevi değerlerimizi, inancımızı, milli birlik ve beraberliğimizi korumak savunmak ve yaşatmak hepimizin görevidir, görevi olmalıdır” dedi.

22 Nisan 2021 Perşembe 19:45
Bakan Üstel’in 23 Nisan mesajı…
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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda,” Özgürlüğün ve egemenliğin önemini unutmadan, milli ve manevi değerlerimizi, inancımızı, milli birlik ve beraberliğimizi korumak savunmak ve yaşatmak hepimizin görevidir, görevi olmalıdır” dedi.

 Bakan Üstel mesajında şunları kaydetti:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde çok zor şartlar altında verilmiş bir varoluş mücadelesinden zaferle çıkılmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşuyla Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli atılmıştır.

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Ulusal egemenliğin ilan edildiği bu günün çocuklarımıza armağan eden Atatürk, yarının büyükleri olacak genç nesillere ne kadar inanç ve güven duyduğunu ortaya koymuştur.

Çocuklarımız bizim aydınlık yarınlarımızın güvencesi ve egemenliğimizin teminatı büyük bedeller ödeyerek kazandığımız bu vatan topraklarının gelecek sahipleridir.

Özgürlüğün ve egemenliğin önemini unutmadan, milli ve manevi değerlerimizi, inancımızı, milli birlik ve beraberliğimizi korumak savunmak ve yaşatmak hepimizin görevidir, görevi olmalıdır.”

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Son Güncelleme: 22.04.2021 19:51
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