Bakan Üstel Üstel, PCR ve antijen merkezleri ve çalışma saatleri ile ilgili bilgiler aktardı

Üstel’in açıklamaları şöyle;

"Son iki yıllık süreci dünyayla birlikte Covid-19 ile yaşadık. Bu zorlu sürecin son 7 aylık dönemini Sağlık Bakanı olarak ekip arkadaşlarımla birlikte pandemi ile mücadelede yaptıklarımızı kamuoyu da bilmektedir. Halkımızın sağlığı adına verilen özverili hizmet artarak devam etmektedir.

Tüm dünyanın sorunu haline gelen bu salgını hep birlikte aşacağız. Özellikle kapalı alanlarda ve bulunduğumuz her yerde maske, mesafe ve hijyen kurallarını hayatımızın merkezinde tutarak, en önemli silahlarımızdan biri olan aşı yaptırmayı ihmal etmeyerek elde ettiğimiz kazanımları koruyabilir, salgının daha fazla ilerlemesini önleyebiliriz.

Aldığımız tüm bu önlemlerle tek amacı hizmet olan sağlık çalışanlarımıza güvenli hizmet vereceği, halkımızın güvenle hizmet alacağı ortamı oluşturmak en önemli hedefimiz olmuş ve bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu hizmetler kapsamında halkımızın PCR ve Antijen testlerini yapabilecekleri merkezler ve çalışma saatleri aşağıda yer almaktadır.

PCR Testleri

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda PCR testleri Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak semptomlu kişiler, Covid-19 vakası ile temaslı kişiler, Covid-19 vaka takibinde olan kişilere ücretsiz olarak uygulanacaktır.

Semptomlu kişiler tüm devlet hastaneleri ve aşağıda belirtilen sağlık merkezlerinde testlerini yaptırabileceklerdir.

Lefkoşa

• Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ( Hafta boyunca 08.00-13.00 )

• Lefkoşa Fuar Alanı ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

Gazimağusa

• Gazimağusa Devlet Hastanesi ( Hafta boyunca 08.00-15.30)

• Mağusa Magem ( Hafta boyunca Pazar günleri hariç 08.00-14.00)

Girne

• Özyalçın PCR merkezi ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

Güzelyurt

• Güzelyurt Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.30)

Lefke

• Lefke Cengiz Topel Hastanesi ( Hafta içi 09.00- 12.30 )

İskele

• Erenköy Sağlık Merkezi ( Hafta içi 12.00-15.00)

• Dipkarpaz Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00)

Antijen Testleri

Antijen testleri aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapılmaktadır.

• Çift doz aşılı kişiler

• Son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler

• Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler



• Sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler

• Sosyal yardım alanlar

Yukarıda yer alan kriterlere uyanlara ücretsiz antijen testleri şu merkezlerde yapılmaktadır.

Lefkoşa

• Lefkoşa Fuar Alanı ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

• Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ( Hafta boyunca 24 Saat)

• Lefkoşa -Gönyeli Belediyesi ( Pazartesi- Çarşamba- Cuma 09.00-12.00 )

• Değirmenlik Belediyesi ( Pazartesi-Çarşamba- Cuma – 09.00-13.00)

Gazimağusa

• Maraş Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00)

• Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri ( Hafta arası 08.00-17.00 ) ( Cumartesi 08.00-13.00)

• Gazimağusa ( Magem ) (08.00-14.00 Pazar hariç hergün)

• Geçitkale Belediyesi ( Hafta içi hergün 08.30-12.00)

• Tatlısu Belediyesi ( Pazartesi- Salı- Çarşamba-Cuma 08.00-14.30- Perşembe 08.00-17.30)

Girne

• Girne Özyalçın Merkezi ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

• Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ( Hafta boyunca 24 saat)

Güzelyurt

• Güzelyurt Sağlık Merkezi ( Hafta arası 09.00-12.00)

• Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri ( Hafta arası 08.00-17.00)

İskele

• Erenköy Sağlık Merkezi ( Hafta içi 12.00-15.00)

• Dipkarpaz Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00)

• Yeniboğaziçi Belediyesi ( Pazartesi-Çarşamba- Cuma 08.30- 12.00)

Laboratuvarlar

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişiler ücretsiz Antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda testlerini yaptırabilecekler. Ayrıca işlem yapamayan kişilere ilgili yerler yardımcı olacaktır.

Aşısız ve yukarıda yer alan kriterlere uymayan kişiler testlerini yine basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girerek ilgili laboratuvar ve eczanelerde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği fiyatlar çerçevesinde yaptırabilirler. Sisteme dahil olan tüm laboratuvar ve eczanelerin adres ve çalışma saatleri başvuru yapılan adreste yer almaktadır."