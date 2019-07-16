banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98028
ALTIN
258.352
DOLAR
5.7049
STERLİN
7.0843
EURO
6.3986
Polise, bilgisayarların şifresini söylemediler?
POLİSE, BİLGİSAYARLARIN ŞİFRESİNİ SÖYLEMEDİLER?
Güney’den çalınan 2 traktör zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Bakanlar Kurulu kararları
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Hücrede kalmam!
HÜCREDE KALMAM!
banner307

Bakan Üstel: “Üretmeyen toplum, yok olmaya mahkumdur”

Bakan Üstel: “Üretmeyen toplum, yok olmaya mahkumdur”

16 Temmuz 2019 Salı 17:39
Bakan Üstel: “Üretmeyen toplum, yok olmaya mahkumdur”

Bakan Üstel KTSO yetkililerini kabul etti..

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yetkililerini kabul etti.

banner317
Bakan Üstel kabulünde yaptığı konuşmasında, KTSO’nın KKTC ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, devletin görevinin sanayicinin önünü açmak olduğunun altını çizdi.

“Üretmeyen toplum, yok olmaya mahkumdur” diyen Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, üretilen ürünlerin gerek iç pazarda gerekse de dış pazarda daha çok tercih edilmesinin devletin en önemli sorumluluğu olduğunu belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yerli sanayinin desteklenmesi adına, özellikle turizm alanında yerli ürünlerin tercih edilmesi için ilgili sektörlerle geçmişte istişarelerinin olduğunu hatırlatarak, bugün de aynı noktada olduklarını ve konu ile ilgili girişimlerinin olacağını belirtti.

Son Güncelleme: 16.07.2019 17:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar Kulüpler Birliği Heyetini Kabul Etti
Başbakan Tatar Kulüpler Birliği Heyetini Kabul Etti
Akıncı: “hidrokarbon Alanında Ortak Komite Çerçevesinde İşbirliği Yapılması, Çözümü Engelleyen Değil, Tam Tersine Çözüme Giden Yolu Kısaltan Bir Etki Yapacak”
Akıncı: “hidrokarbon Alanında Ortak Komite Çerçevesinde İşbirliği Yapılması, Çözümü Engelleyen Değil, Tam Tersine Çözüme Giden Yolu Kısaltan Bir Etki Yapacak”
Saner: “Rum Başkanlık Konseyi’nin hidrokarbon aramaları ile ilgili bir ortak komite kurulması önerisini reddetmesi Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe”
Saner: “Rum Başkanlık Konseyi’nin hidrokarbon aramaları ile ilgili bir ortak komite kurulması önerisini reddetmesi Kıbrıs’ta bir anlaşmaya ulaşılmasına vurulmuş yeni bir darbe”
Rogers: “Sağlık bir ekip işidir, bütünlüklü düşünülmeli”
Rogers: “Sağlık bir ekip işidir, bütünlüklü düşünülmeli”
Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi : ‘Kayıp’ ve ‘yas’ sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler
Bağımsız Psikologlar İnisiyatifi : ‘Kayıp’ ve ‘yas’ sürecine ilişkin bilinmesi gerekenler
İhtiyat Sandığı Dairesi’ne Yazılımlarından Dolayı Aldığı Iso/ıec 15504 Belgesi Teslim Edildi
İhtiyat Sandığı Dairesi’ne Yazılımlarından Dolayı Aldığı Iso/ıec 15504 Belgesi Teslim Edildi
Bakanlar Kurulu kararları
Bakanlar Kurulu kararları
Türkmen : “11 gencimiz 1 Ağustos’ta tekrar kıyı emniyetindeki görevlerine başlayacak”
Türkmen : “11 gencimiz 1 Ağustos’ta tekrar kıyı emniyetindeki görevlerine başlayacak”
“işte fikrim” proje yarışmasını kazananlara ödülleri verildi
“işte fikrim” proje yarışmasını kazananlara ödülleri verildi
Bütçe Komitesi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın genelini görüştü
Bütçe Komitesi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın genelini görüştü

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim