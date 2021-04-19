Bakan Üstel, Tıp-İş Yönetim Kurulu’nu kabul etti…

ÜSTEL: “SAĞLIKTAKİ EYLEM NEDENİYLE SIKINTI YAŞANMAMASI İÇİN ÇÖZÜM ARIYORUZ. BAŞBAKAN VE BAKANLARLA BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEĞİM”

“HEKİM KADROLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTIK. PERSONEL DAİRESİ’NE KONUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ AKTARDIK. SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ”

VARIŞ: “SAĞLIK BAKANI’NIN ÇAĞRISI ÜZERİNE BAKANLIĞA GELDİK, DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, vatandaşların sağlıktaki eylem nedeniyle sıkıntı yaşamaması için sorunlara süratle çözüm aradıklarını, mağduriyetlerin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Üstel, Başbakan ve bakanlarla bir kez daha görüşeceğini belirterek, pandemi sürecinde devletin mali kaynaklarının azaldığını söyledi, ortak noktada buluşulabileceğine inanç belirtti.

Hekim kadrolarıyla ilgili Bakanlığın çalışma başlattığını da kaydeden Bakan Üstel, Personel Dairesi’ne konuyla ilgili görüşlerini aktardıklarını, kadroların ivedilikle açılması için sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Üstel, Tıp- İş Başkanı Dr. Ahmet Varış ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

VARIŞ: “EYLEMLERİMİZİ GENİŞLETEREK DEVAM ETTİRİYORUZ”

Kabulde ilk sözü alan Varış, 5 Nisanda başlayan ve 2 haftadır devam eden eylemlerini, “elektif ameliyatlar, anjiyolar ve diğer invaziv” işlemlerin durdurulması şeklinde genişleterek devam ettirdiklerini belirtti.

Ahmet Varış, hekimlere verilen ücretsiz yemekte kısıtlamaya gidilmesi, uzun zamandır ödenmeyen ek mesai ücretleri, hekim kadrolarının açılmaması ve hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması nedeniyle eylem yaptıklarını anımsattı.

Üstel’in çağrısı üzerine bakanlığa geldiklerini söyleyen Tıp-İş Başkanı Varış, sorunlarla ilgili değerlendirme yapacaklarını, taleplerini ileteceklerini ifade etti, Sağlık Bakanı’na teşekkür etti.

ÜSTEL: “ORTAK BİR NOKTA BULUŞUP SORUNLARI AŞMALIYIZ”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 2016 yılından bu yana hekim kadrolarının açılmadığını, bu nedenle hekimlerin sözleşmeli kadroda bazı haklardan mahrum olarak çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması, ek mesai ödeneklerinin uzun süredir karşılanmaması, ücretsiz yemek servisinin durdurulması gibi sorunları farkında olduklarını belirten Üstel, ortak bir noktada buluşup sorunların aşılması gerektiğini kaydetti.

Üstel, Yataklı Tedaviler Kurumu Dairesi Teşkilat Yasa Tasarısı’nın 2018 yılından bu yanan Meclis’te olduğunu, tasarının komitede bir türlü görüşülmediğini söyledi.

Bakan Üstel, göreve gelir gelmez ilk önce sağlık çalışanlarıyla, ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldiklerini belirterek, pandemi sürecinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için paydaşlarla diyalog halinde olduklarını kaydetti.

Tıp-İş ile bir araya gelerek sorunları masaya yatırdıklarını da belirten Bakan Üstel, sıkıntıların çözümü için bugün Başbakan ve bakanlarla bir kez daha görüşeceğini, pandemi sürecinden devletin mali kaynaklarının azaldığını, böyle bir dönemde ortak noktada buluşulabileceğine inandığını kaydetti.

Üstel, vatandaşların sağlıktaki eylem nedeniyle sıkıntı yaşamaması için sorunlara süratle çözüm aradıklarını, mağduriyetlerin önüne geçmek için gerekli tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

Üstel, hekim kadrolarıyla ilgili bakanlığın çalışma başlattığını, Personel Dairesi’ne konuyla ilgili görüşleri aktardıklarını, kadroların ivedilikle açılması için sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.