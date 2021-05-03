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Bakan Üstel, Pembe Köşk'ü ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu ve ekibiyle birlikte Karşıyaka’da bulunan ve bağımlılıkla mücadele konusunda hizmet veren Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni ziyaret etti. 

03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:30
Bakan Üstel, Pembe Köşk'ü ziyaret etti
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Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Üstel ziyarette, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ile hastaneyi gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastanede tedavi ve rehabilite edilen hastalarla da bir araya gelen Bakan Ünal Üstel, hastalarla yakından ilgilenme ve sohbet etme fırsatı buldu. 

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Son Güncelleme: 03.05.2021 11:43
Anahtar Kelimeler:
Hasan KaraokçuPembe Köşkünal üstel
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