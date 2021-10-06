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Bakan Üstel koronavirüs sürecini değerlendirdi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, KTV ekranlarında yayınlanan bir programa katılarak, koronavirüs sürecini değerlendirdi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 09:27
Bakan Üstel koronavirüs sürecini değerlendirdi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel,  Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören hastaların yüzde 80’inin aşısız olduğunu ve sadece yüzde 20’sinin aşılı olduğunu ifade etti. Üçüncü doz aşılamada, 50 yaş grubuna inildiğini de bildiren Üstel, önümüzdeki günlerde 40 yaşa inileceğini aktardı.

Sağlık Bakanı Üstel, birinci doz aşılamada 267 bin 740'a ulaşıldığını, bunun ise yüzde 70,09 tekabül ettiğini belirtti. Üstel, ikinci doz aşılamada ise 242 bin 772’ye ulaşıldığını dile getirdi.

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"AŞI HAYAT KURTARIR"

“Koyduğumuz hedefe yaklaşıyoruz” diyen Ünal Üstel, “Aşı hayat kurtarır ve en büyük silahımızıdr. Vakalarda belli bir oranda düşme oldu. Bunun sebebi aşıdır” dedi.

Büyük bir kesimin henüz aşılanmadığını da vurgulayan Üstel, yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplanacağını ve yeni tedbirlerin gündemde olduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
ünal üstelCovid19Aşılama
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