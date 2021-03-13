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Bakan Üstel'in Tıp Bayramı mesajı

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Tıp Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı..

13 Mart 2021 Cumartesi 14:20
Bakan Üstel'in Tıp Bayramı mesajı
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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, sağlık çalışanlarının türlü güçlüklere rağmen, yurttaşların sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretlerinin kendileri için iftihar kaynağı olduğuna işaret ederek, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.
Üstel, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz” dedi.
Üstel, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını ile mücadele ettikleri bu dönemde en büyük destekçileri ve güvenceleri olan tüm sağlık çalışanlarının, özveri ile topluma hizmet vermeye devam ettiğini vurguladı.
Korona virüse ilişkin, "Devletimiz bu mücadeleyi büyük başarıyla yürütmektedir. Salgından en az etkilenerek çıkmaya hazırlanan ülkelerden biriyiz" diyen Üstel, toplum sağlığının en büyük öncelikleri olduğunu ifade etti.
Salgınla mücadelede birliktelik içinde olduklarını vurgulayan Üstel, bu süreçte paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

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Sağlık Bakanlığı görevine geldikleri ilk günden itibaren sağlık çalışanları ile karşılıklı görüş alış verişi yaptıklarını hatırlatan Üstel “Bu noktada tüm paydaşların katkısına önem veriyoruz. Hep birlikte bu zor günlerin üzerinden geleceğiz” dedi.
Üstel, "Bu yüce mesleğin temsilcilerine olan gönül borcumuzu ancak onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlayarak, hak ettikleri saygıyı göstererek ve beklentilerini karşılayarak ödeyebiliriz” dedi.

“Sağlık çalışanlarının özlük haklarının, çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi için çalışıyoruz”

Üstel, canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarının özlük haklarının, çalışma koşullarının ve ortamlarının iyileştirilmesi, mesleklerini yerine getirirken güvenlik endişesi yaşamamaları ve bütün sorunlarının çözülebilmesi için Sağlık Bakanlığı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Ünal Üstel, “Sağlık sektöründe hayata geçireceğimiz düzenlemeler ile vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmet standartlarını arzu edilen en üst seviyeye taşımak ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden çok daha kaliteli şartlarda faydalanmalarına imkân sağlamak için Sağlık Bakanlığımız yoğun bir çalışma içindedir” diye konuştu.
Üstel, vatandaşlara sunulan sağlık hizmet standardının yükseltilmesinde, hayatlarını insanı yaşatmaya ve hayat kurtarmaya adayan ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık çalışanlarının çok büyük payı bulunduğunu ifade etti.
Bakan Üstel, sağlık çalışanlarına hitaben “Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 13.03.2021 15:34
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