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Bakan Üstel, HAK-SEN, KTAMS ve KAMU-İŞ yetkililerini kabul etti

Bakan Üstel, HAK-SEN, KTAMS ve KAMU-İŞ yetkililerini kabul etti

12 Temmuz 2019 Cuma 12:54
Bakan Üstel, HAK-SEN, KTAMS ve KAMU-İŞ yetkililerini kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, HAK-SEN, KTAMS ve KAMU-İŞ yetkililerini ayrı ayrı kabul etti.
Üstel kabullerde yaptığı konuşmalarda, her türlü işbirliğine, yapıcı eleştiri ve alternatif fikirlere her zaman açık olacaklarını belirterek, el birliği ile en güzelini ortaya koymak için, sendikalarla istişare ve işbirliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.
Üstel, ülkenin lokomotif sektörü olan turizm ve bu sektör çalışanlarının, çalışma koşullarının iyi olması gerektiğini, böylelikle özelde turizme genelde de ülke ekonomisine daha büyük katkı sağlanacağını belirtti.

TÜRKMEN: “HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI”
Bakan Üstel ilk olarak, Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı İzzet Türkmen ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan HAK-SEN heyetini kabul etti.
Türkmen ziyarette yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine büyük katkıları bulunan turizm sektörünün daha iyi noktalara gelebilmesi için atılacak adımlara destek olacaklarını belirtti. Türkmen, ülkenin zor şartlardan geçtiğini ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi.
Sendikanın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Türkmen, her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini ve bazı kurumlarda yetkili sendika durumuna geldiklerini de belirtti.

BENGİHAN: “KAMU YARARINA, İŞBİRLİKLERİNE HAZIRIZ” 

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Ardından Üstel, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan ve Sendika Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul etti.
Kabulde konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, ziyaretlerinin amacının Bakan Üstel’e yeni görevinde başarılar dilemek ve kamu yararına olacak her türlü çalışmada, kamu personelinin menfaatine olacak her türlü işbirliklerine hazır olduklarını iletmek olduğunu belirtti.
Sendika olarak anlayışlarının sadece eleştirmek değil, eleştirilen konulara alternatifler de üreterek sunmak olduğuna dikkati çeken Bengihan, her zaman işbirliği ve diyalogdan yana olduklarını belirtti.

SERDAROĞLU: “SORUMLU SENDİKACILIK ANLAYIŞINDAYIZ” 
Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve Sendika Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyeti de kabul etti.
Kabulde konuşan Kamu-İş sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Üstel’in, daha önce de Turizm Bakanlığı görevinde bulunmasından dolayı, sorunlara ve eksikliklere kısa süre içerisinde çözüm getireceğine olan inancını belirtti.
Serdaroğlu, Kamuda çalışan işçilerin, çalışma koşullarının, verimlilikle aynı oranda olduğuna dikkati çekerek, her zaman diyalog ve işbirliği ile oluşabilecek sorunların aşılabileceğine inandıklarını, bunun da sorumlu sendikacılık anlayışında olmalarından ileri geldiğini söyledi.
 

Son Güncelleme: 12.07.2019 16:22
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelHaksenKtamsKamuiş
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