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Bakan Üstel, Covid-19 mücadelesinde kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu

 

15 Haziran 2021 Salı 17:30
Bakan Üstel, Covid-19 mücadelesinde kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu
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“COVİD-19 İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR GÖZ ARDI EDİLEREK KALABALIK ALANLARDA YAPILAN BULUŞMALARDA PANDEMİ KURALLARINA UYULMAMAKTIR, BÖYLESİ DAVRANIŞLAR YENİDEN KAPANMA GİBİ İSTEMEDİĞİMİZ SONUÇLARI DOĞURABİLİR”

“AŞI BİLGİ SİSTEMİNE KAYDI OLAN ÖĞRETMENLERE RANDEVU SMS’İ İLETİLECEKTİR”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, covid-19 mücadelesinde kurallara uyulması yönünde çağrıda bulundu.  

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “üzülerek belirtmeliyim ki Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar göz ardı edilerek kalabalık alanlarda yapılan buluşmalarda pandemi kurallarına uyulmamaktır, böylesi davranışlar yeniden kapanma gibi istemediğimiz sonuçları doğurabilir” dedi.

Bakan Üstel, yarın aşılanma programı başlayacak öğretmenlerin aşı yapılacakları merkezlerle ilgili olarak da bilgiler verdi.

Son zamanlarda restoranlar, kafeler, barlar ve düğün organizasyonlarında pandemi kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı’na birçok şikayet geldiğini belirten Bakan Üstel, bu ortamlarda özellikle insanların yakın temas halinde olduklarını, bireysel olarak alınması gereken önlemlerin önem arz ettiğini belirterek, bu konuda yerel yönetimlere denetim çağrısında bulundu.

“KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAMAK GEREK”

Ülkenin dışa açıldığı bu günlerde kontrolü elden bırakmamak gerektiğini belirten Bakanı Üstel, yeniden bir kapanma yaşanmaması, vaka artışları ve buna bağlı ölümlerin olmaması için toplum olarak kurallara hassasiyetle uyma gerektiğine ve yarınlarda çok daha kötü durumlara düşmemek için bu günlerde bazı fedakarlıkları göstermekten kaçınmama gerektiğine vurgu yaptı.

“YAZ AYLARINDA REHAVETE KAPILMADAN KURALLARA UYMALIYIZ”

Yaz aylarında rehavete kapılmadan kurallara uyma gerektiğinin altını çizen Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı’nın aşılama programını hızlandırdığını, kritik meslek guruplarında olan öğretmenlere aşılamanın yarın başlayacağını, turizm, yükseköğrenim, belediyeler, gümrük çalışanları, toplu taşımacılık gibi meslek gurupları için de aşı planlamasının yapıldığını kaydetti.

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Bakan Üstel, pandemi sürecinde gelinen olumlu süreç kaybetmek istenmiyorsa, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği söyledi.

Bakan Üstel, yarın aşılanma programı başlayacak öğretmenlerin aşı yapılacakları merkezlerle ilgili olarak şunları söyledi:

“Aşı bilgi sistemine kaydı olan öğretmenlere randevu sms’i iletilecektir. Sms ulaşmayan öğretmenler, öğretmen olduklarına dair belgeyi ve kimlik kartlarını ibraz ederek, aşağıda belirtilen bölgelerine bağlı hastanelerde aşı yaptırabileceklerdir.”

Bağlı oldukları daireye göre aşı yapılacak öğretmenler için aşı merkez ve saatleri şöyle:

“İlköğretim Dairesi- 16 -17 Haziran ( Çarşamba ve Perşembe )

Genel Orta Öğretim Dairesi- 18 ve 21 Haziran ( Cuma- Pazartesi)

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi- 22 Haziran ( Salı)

Girne – Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ( 14.00-18.00)

Lefkoşa- Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ( 14.00-18.00)

Gazimağusa ve İskele –Gazimağusa Devlet Hastanesi ( 14.00-18.00)

Güzelyurt ve Lefke- Cengiz Topel Devlet Hastanesi ( 09.00-13.00)

Aşı bilgi sistemine kaydolmuş ve randevuları gelen tüm vatandaşların ise sabah 08.00-14.00 saatleri arasında aşılanmalarına devam edilecektir.”

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Son Güncelleme: 15.06.2021 17:49
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