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Bakan Üstel Akdoğan Sağlık Merkezi'ndeki hazırlıkları inceledi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Akdoğan Sağlık Merkezi’ne giderek, merkezde yapılmaya başlanan antijen hızlı testleri için yapılan hazırlıkları inceledi.

28 Eylül 2021 Salı 10:00
Bakan Üstel Akdoğan Sağlık Merkezi'ndeki hazırlıkları inceledi

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sağlık Bakanı Ünal Üstel burada yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden bu yana hastanelerde ve sağlık merkezlerinde altyapı çalışmaları yaparak hizmet kalitesinin yükseltilmesinin amaçlandığını belirtti.

Bununla birlikte pandemi sürecinin de iyi yönetilmesi için çalışmaların devam ettiğine işaret eden Bakan Üstel, aşılama çalışmaları yanında Covid-19 testlerine de hız verildiğini kaydetti.

12.00-15.00 SAATLERİ ARASINDA TEST YAPILABİLECEK

Bundan böyle Akdoğan Sağlık Merkezi’nde hızlı antijen testlerinin yapıldığını dile getiren Üstel, bugünden itibaren Akdoğan Sağlık Merkezi’nde hafta içi 12.00-15.00 saatleri arasında antijen test yapılacağını belirtti.

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Üstel, Akdoğan beldesinin nüfus yoğunluğunu göz önünde bulundurarak hızlı testlerin bölgede yapılmasının önemine vurgu yaptı. Testlerin aşılı kişilere ücretsiz, aşısızlara ise ücretli yapılacağını belirten Üstel, tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

ÇAĞA

Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Çiğdem Çağa da incelemenin ardından açıklamada bulunarak, merkezde aşı çalışmalarıyla birlikte ihtiyaç duyulan antijen testlerinin de başlanacağını vurguladı.

Çağa, merkezde gerekli altyapı düzenlemelerinin de yapılarak vatandaşa daha iyi hizmet vermenin amaçlandığını söyledi.

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Son Güncelleme: 28.09.2021 10:27
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