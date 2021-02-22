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Bakan Üstel : 11’i yerel 16 pozitif vakaya rastlandı

22 Şubat 2021 Pazartesi 19:38
Bakan Üstel : 11’i yerel 16 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 5907 olduğunu, 11’i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,31 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Üstel, 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

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Üstel vakalardan 8 kişinin Lefkoşa,3 kişinin Girne, 2 kişinin Gazimağusa Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

22 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5907 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 Yerel Vaka Sayısı: 11 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 510. 078 Toplam Vaka Sayısı: 3232 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2831 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 103 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 271 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3 

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