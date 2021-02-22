Bakan Üstel : 11’i yerel 16 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son 24 saatte yapılan test sayısının 5907 olduğunu, 11’i yerel 16 pozitif vakaya rastlandığını ,31 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Üstel, 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Üstel vakalardan 8 kişinin Lefkoşa,3 kişinin Girne, 2 kişinin Gazimağusa Bölgesi’nden olduğunu belirtti.

22 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5907 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 16 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2 Yerel Vaka Sayısı: 11 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31 Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 510. 078 Toplam Vaka Sayısı: 3232 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 2831 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 377 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 103 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 271 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3