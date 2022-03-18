Bakan Taçoy Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi’ni ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre, ziyarette Taçoy’a Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan ile bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Yaşlılara müzik dinletisi sunulan, kokteyl verilen etkinlikte; Bakan Taçoy, huzurevi sakinleriyle tek tek selamlaşarak yaşlılarla sohbet etti, onlara hediyeler verdi.

TAÇOY: ‘’YAŞLILARIMIZIN DEĞERİNİ KAYBETTİKTEN SONRA DEĞİL, HAYATTAYKEN BİLELİM’’

Ziyarette basına açıklama da yapan Taçoy, geçmiş ile bugün arasında köprü kuran büyüklere yalnızca bir haftada değil, her gün saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, vatandaşları Lapta Huzurevi’ne, yaşlılarla birlikte vakit geçirmeye davet etti.

30 yaşlının kaldığı Lapta Huzurevi’nin esas yerinde hizmete geçebilmesi için girişim başlattıklarını kaydeden Taçoy, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ile daha önceden imzalanan protokol çerçevesinde, yeni huzurevi binasının inşaatının çalışmalarına başlanacağını belirtti.

İlerleyen dönemlerde Lapta Huzurevi’nin yeni binasında Yaşlılar Haftası’nı kutlamayı temenni ettiğini söyleyen Taçoy, insanların gelecekte endişe etmeden yaşayabileceği ortamları hazırlamak için gayret sarf edeceklerini belirtti.

Yaşlılar Haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin yaşlılara moral ve motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Taçoy, ‘‘ Yaşlılarımızın değerini kaybettikten sonra değil, hayattayken bilelim. Biz de elbet bir gün yaşlanacağız ve biz de aynı şeyi bekleyeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

SINIRÜSTÜ BAKIM EVİ…

Kendisine yöneltilen Sınırüstü Bakımevi ile ilgili soruya da yanıt veren Taçoy, “Şu anda bakım evleriyle ilgili bir yasamız yok, huzurevleri yasamız var. Bakımevi Yasası’nın olmamasından dolayı denetimler tam olarak yapılamıyor. Bahse konu olan Sınırüstü Bakımevi, vakıf olan bir yer. Kendi özel iş şekliyle hareket ediyor. Bir yasa altında bunları toplamak için göreve geldiğim andan itibaren düğmeye bastık. Yasal çalışmalara başlayıp bakım evlerinin daha iyi denetlenebileceğiz bir yasayı hazırlayıp Meclis’e sevk edeceğiz. İnsanların oralarda huzur içinde olabilmesi için ne gerekirse yapacağız” dedi.

EVREN

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren de yaşlanmanın hayatın bir seyri olduğuna işaret ederek “Yaşlılar Haftası’nda yaşlılarımızla birlikte olmak için, büyüklerimize sevgi ve saygımızı göstermek için buradayız. Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası kutlu olsun” DİYE KONUŞTU.



AKTUĞLapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da Lapta Huzurevi’ni ve bölgeyi ziyaret eden iki bakana teşekkür etti.Pandemi süresince yaşlıların bir o kadar daha kendini yalnız hissettiğini söyleyen Aktuğ, yalnızca Yaşlılar Haftası’nda değil her dönemde vatandaşlara Lapta Huzurevi’ni ziyaret etmeleri için çağrıda bulundu.Lapta Huzurevi’ne olabildiğince destek olmaya devam edeceklerini belirten Aktuğ, tüm yaşlıların yaşlılar haftasını kutladı.AKCANSosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Hüseyin Akcan da , hafta dolayısıyla huzurevinde gerçekleştirdikleri etkinliğe katkı koyanlara teşekkür etti.ELLİDÖRTLapta Huzurevi Sorumlusu Mehmet Ali Ellidört de, pandemi dolayısıyla iki yıldır Yaşlılar Haftası etkinliklerini gerçekleştiremediklerini, belirterek, gerçekleştirilen organizasyonun yaşlılara moral olduğunu söyledi.Lapta Huzurevi çalışanlarının pandemi sürecinde büyük özveri gösterdiğine işaret eden Ellidört, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK18-24 Mart Yaşlılar Haftası çerçevesinde Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lapta Huzurevi’nde, hafta boyunca yaşlılara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.23 Mart Çarşamba günü, Girne Belediyesi tarafından yaşlılara yönelik film gösterimi yapılacak, 24 Mart Perşembe günü ise, Kuzey Kıbrıs Türk Odyologlar Derneği tarafından ‘‘Sessizliğimin Sesi Olur Musun?’’ Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, huzurevinde kalan yaşlılara işitme tarama testi yapılacak.