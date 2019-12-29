Bakan Taçoy, Güzelyurt’u ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Taçoy, Güzelyurt’ta pazar yerini ve bazı sanayi tesislerini ziyaretinde yaptığı konuşmalarda, Güzelyurt’un KKTC’nin ekonomik kalkınmasında lokomotif rol oynayacak bir örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yaklaşan yeni yıl vesilesiyle dün Güzelyurt’u ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Taçoy, Güzelyurt’ta pazar yerini ve bazı sanayi tesislerini ziyaretinde yaptığı konuşmalarda, Güzelyurt’un KKTC’nin ekonomik kalkınmasında lokomotif rol oynayacak bir örnek teşkil edeceğine inandığını söyledi.