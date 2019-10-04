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Bakan Taçoy Antalya Müsiad heyetini kabul etti

 Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’de temaslarda bulunan Antalya MÜSİAD heyetini kabul etti.

Bakan Taçoy Antalya Müsiad heyetini kabul etti

 Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’de temaslarda bulunan Antalya MÜSİAD heyetini kabul etti.

04 Ekim 2019 Cuma 14:11
Bakan Taçoy Antalya Müsiad heyetini kabul etti

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’de temaslarda bulunan Antalya MÜSİAD heyetini kabul etti.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre,  ziyarette Boğaçhan Göksu başkanlığındaki konuk heyete, KKTC MÜSİAD Başkanı Oktay Sadıkoğlu da eşlik etti.

Toplantıda, Antalya ve Kuzey Kıbrıs arasında iş birliği yapılabilecek sektörler ve iş alanları hakkında görüşler ortaya kondu. Yakın bir gelecekte iş insanlarının yüz yüze görüşebileceği ve yeni iş modelleri geliştirebilecekleri toplantılar yapılması kararı alındı.

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yaptığı konuşmada,  son yıllarda Türk iş insanlarının ortaya koyduğu dinamizm sayesinde Türk iş dünyasının önemli mesafe kaydetmiş olduğunu söyledi.

Türk iş insanlarının bugün artık dünyada başa güreşen bir konumda olduklarını ifade eden Taçoy, bu durumu KKTC adına bir avantaja çevirmek istediklerini kaydetti.

Bakan Taçoy, Antalya MÜSİAD’ın KKTC ziyaretine bu açıdan büyük önem verdiklerini belirterek, mevcut işbirliklerini daha ileriye taşımak gerektiğini vurguladı.

“Türk iş dünyasının tecrübelerinden faydalanmak bizim için önemlidir” diyen Taçoy, özellikle yeni iş modelleri geliştirecek temaslar hedeflediklerini söyledi.

Son Güncelleme: 04.10.2019 17:32
Anahtar Kelimeler:
Hasan Taçoy Müsiad
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