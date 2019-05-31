banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90270
ALTIN
243.904
DOLAR
5.8332
STERLİN
7.3505
EURO
6.5084
Sanal Bet Soruşturması Sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak
LEFKOŞALI 9 AY HAPİS YATACAK
Moyo 7 ay hapis yatacak
MOYO 7 AY HAPİS YATACAK
Üç dilenci tutuklandı
ÜÇ DİLENCİ TUTUKLANDI
banner307

Bakan Sucuoğlu’nun 1 Haziran mesajı…

Bakan Sucuoğlu’nun 1 Haziran mesajı…

31 Mayıs 2019 Cuma 12:11
Bakan Sucuoğlu’nun 1 Haziran mesajı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Sucuoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün, çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlayan, yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim, istismar gibi tüm çocukların yaşamını ilgilendiren konulara odaklanan ve çocukların sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekerek farkındalık yaratmayı amaçlayan önemli bir gün olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, mesajında, Bakanlığın, çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı koşullar altında yetişmesi; beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları başta olmak üzere temel bakım hizmetlerinin sağlanması; fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özel gereksinim duyan çocuklara gerekli tedavi, eğitim ve bakımın yapılması amacıyla çalıştığını belirtti.

banner317
Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesinin çocukların fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimini engelleyecek durumların bulunduğu olumsuz koşulları ortadan kaldırarak, çocuğun gelişimi için elverişli koşulları yaratmak için çalıştığını anlatan Sucuoğlu, muhtaç durumdaki ebeveynlere çocuklarına uygun koşulları sağlayabilmesi için katkı yapıldığını, olumsuz şartlarda bulunan çocukların koruma ve gözetim altına alındığını belirtti.

Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın her türlü şiddet ve istismardan uzak; fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişmesini sağlamak, toplum olarak hepimize düşen önemli bir görevdir. Bununla beraber, çocuklarımızın eğitim hakkının da korunup geliştirilmesi son derece önemlidir.
    
Bu vesileyle en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü’nü en içten duygularımla kutlar, tüm çocuklarımıza mutlu bir hayat sürmelerini dilerim.”


 

Son Güncelleme: 31.05.2019 15:21
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akpınar, “ATİGK ile KKTC için çok önemli bir adım atıyoruz”
Akpınar, “ATİGK ile KKTC için çok önemli bir adım atıyoruz”
Ktoeös’ten 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Mesajı...
Ktoeös’ten 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Mesajı...
Buffer Fringe başvuruları 10 Haziran’da sona eriyor
Buffer Fringe başvuruları 10 Haziran’da sona eriyor
Trafik Dairesi Müdürlüğü İzin Kurulu Sekreterliği’ne yapılan başvurular değerlendirildi
Trafik Dairesi Müdürlüğü İzin Kurulu Sekreterliği’ne yapılan başvurular değerlendirildi
SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Ltd ortak sosyal sorumluluk projesi…
SOS Çocukköyü Derneği ve Oero Ltd ortak sosyal sorumluluk projesi…
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ulusal sürücü belgelerinin ve ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi protokolü yürürlüğe giriyor
Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ulusal sürücü belgelerinin ve ehliyetlerinin karşılıklı tanınması ve değişimi protokolü yürürlüğe giriyor
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde “15.Drag Yarışı” düzenlenecek
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde “15.Drag Yarışı” düzenlenecek
LAÜ Giriş ve Burs Sınavı Pazar günü yapılıyor
LAÜ Giriş ve Burs Sınavı Pazar günü yapılıyor
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu KAMU-SEN heyetini kabul etti
Eğitim Bakanı Çavuşoğlu KAMU-SEN heyetini kabul etti
LTB Ritmo Orkestra Grubu ile LTB Engelsiz Halk Dansları Ekibi Dünya Çocuk Günü’nü kutladı
LTB Ritmo Orkestra Grubu ile LTB Engelsiz Halk Dansları Ekibi Dünya Çocuk Günü’nü kutladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim