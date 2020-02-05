Bakan Sucuoğlu Van’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Van’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Bakan Sucuoğlu yayımladığı mesajda şöyle dedi:

“Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybetmesini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.



Çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.Türk milleti elbirliğiyle bu felaketin yaralarını da saracaktır.Türkiye’nin acısını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak paylaşırken, çığ altında kalanların sağ salim kurtarılmasını temenni ederim.”