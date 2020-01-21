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Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticiler Birliği’ni kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticiler Birliği heyetini kabul etti.

Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticiler Birliği’ni kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticiler Birliği heyetini kabul etti.

21 Ocak 2020 Salı 09:29
Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticiler Birliği’ni kabul etti


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları,  hayvancıların yaşadığı sıkıntıları Bakan Sucuoğlu ile paylaşarak, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları konusunda Çalışma Bakanı’ndan destek istedi.
Binlerce hayvancının ekonomik sıkıntılardan dolayı sosyal haklarıyla ilgili yatırımlarını yapamadığını ve emekli olamadığını söyleyen Naimoğulları, hayvan üreticilerinin sosyal yardım maaşına başvurmak zorunda kaldığını ifade etti. 
Çok zor ve riskli bir sektörde çalıştıklarını kaydeden Naimoğulları,  hayvan üreticilerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının desteklenmesi ve sektörde gençlerin önünün açılması için teşviklerin sağlanması amacıyla Çalışma Bakanlığı ile her türlü işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

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SUCUOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, ekonomik nedenlerle kendisinin veya çalışanının sigorta primini ödeyemeyen işverenler için hazırladıkları Sigorta Affı’nın Meclis Komitesi’nde görüşüldüğünü, affın yürürlüğe girmesiyle 2000-2019 yılları arasındaki dönemi kapsayacağına işaret etti.
Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, Bakanlığın Yerli İstihdam Teşvik Fonu’na her yıl yaklaşık 80 milyon kaynak aktarıldığını, bu rakamın yerel işgücü istihdamını desteklemek ve güçlendirmek için kullanıldığını belirten Bakan Sucuoğlu,  fonun hedefine ulaşması için hayvancılar ve çiftçilerin de fon kapsamına alınabileceğini söyledi.
Özellikle hayvancılık sektörünün önünün açılması ve gençlerin istihdam edilmesi için nasıl bir yol izlenebileceği konusunda, Birlik ile işbirliği içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Sucuoğlu,  hayvancılık sektöründe çalışan sayısı, çalışanların yaş ortalaması ve hayvan üreticilerine ne tür kolaylıkların sağlanabileceği yönünde Bakanlık olarak çalışma başlatacaklarını sözlerine ekledi. 
 

Son Güncelleme: 21.01.2020 13:01
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluKıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricileri Ve Üreticiler Birliği
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