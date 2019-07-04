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Bakan Sucuoğlu,  Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni kabul etti

Bakan Sucuoğlu,  Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni kabul etti

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:05
Bakan Sucuoğlu,  Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni kabul etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu,  Kanser Hastalarına Yardım Derneği yetkililerini kabul etti.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Sucuoğlu’nun Sağlık Bakanı olduğu dönemde çok güzel işler yaptıklarını vurgulayarak, “Gönül isterdi ki kaldığımız yerden devam edelim” dedi.
Sağlık Bakanı Pilli’yle de güzel bir diyalog yakaladıklarına işaret eden Kocaismail, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’yla da Derneğin istihdam ettiği sağlık personeliyle ilgili sıkıntıların aşılmasında olumlu adımlar atmayı umduklarını belirtti.
Kocaismail, Sucuoğlu’nun her zaman kendilerine büyük destek olduğunu söyleyerek, yeni görevinde başarılar diledi.
SUCUOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ise, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kendileri için ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da birlikte güzel işlere imza atacaklarına inandığını belirtti.
Genel Sağlık Sigortası konusuyla ilgili önceden yaptıkları çalışmalar olduğunu, şu anki bakanlığında da aynı konuyla ilgili farklı noktalarda yoğun çalışmalar yaptıklarını aktaran Sucuoğlu,” Genel Sağlık Sigortası ciddi bir reform, vatandaş bacağında yarattığı memnuniyeti uygulayan ülkelerde görebiliyoruz” dedi.

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“SOSYAL SİGORTALILARIN 8-9 TETKİKİNİN YÜZDE 50’SİNİ ÜSTLENMEYİ HEDEFLİYORUZ”
Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası’nın farklı konularda hazırlanan yasa tasarıları olmadan bir anlam ifade etmeyeceğini dile getirerek, serbest çalışan hekimlerle yaptıkları görüşmede tabipler birliğiyle de temasa geçerek Sosyal Sigortalıların 8-9 tetkikinin yüzde 50’sini üstlenmeyi hedeflediklerini belirtti.
Mamografi, ladraskopi, MR, kolonoskopi, smear gibi, belirlenecek 8-9 tetkikin,  sağlık merkezleriyle de temasa geçilerek yüzde 50’sini üstlenmeyi hedeflediklerini söyleyen Sucuoğlu, belirlenen tetkiklerin yapılması kaçınılmaz olan, suistimale uğramayacak konular olduğunu ifade etti.
Sucuoğlu, bu birinci aşamanın ardından, 2. Aşamada muayene, 3. Aşamada da ameliyatları ele alacaklarını bu sürede de Genel Sağlık Sigortası’nı yürürlüğe koymayı planladıklarını belirtti.
Bu atılan adımlarla ön çalışma dönemine gireceklerini ve aksaklıkları yasa yürürlüğe girmeden tespit edebileceklerini dile getiren Sucuoğlu,  seçtikleri tetkiklerin de erken tanı ve kanser gibi kronik hastaların zorunlu muhatap olacağı noktalar olduğunu vurguladı.
Sucuoğlu, bazı hastalıkları yaşamayanın anlayamayacağı sorunlara yol açtığına işaret ederek, “bazı hastalıklar dünyanın gerçeklerini anlamaya yardım eder, biz de bu zor dönemlerin daha kolay aşılmasına katkı yapmak istiyoruz” dedi.    

 

Son Güncelleme: 04.07.2019 14:16
Anahtar Kelimeler:
Faiz Sucuoğlu
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