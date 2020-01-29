Bakan Sucuoğlu Balıkçılar Birliği heyetini kabul etti



Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Kemal Atakan başkanlığındaki Balıkçılar Birliği temsilcilerini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu yerel işgücünün en yoğun olduğu ve yıllar içinde ihmal edilen sektörlere yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu çerçevede Çiftçiler ve Hayvancılar Birliği yetilileri ile toplantılar yaptıklarını kaydeden Sucuoğlu, Balıkçılar Birliği temsilcileri ile de bir araya gelmek istediklerini söyledi.

Çiftçilik, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinin yerli işgücünün yüzde yüze yakının kullanıldığı sektörler olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, bu sektörlerde çalışan insanların sosyal güvenlik yatırımlarını yatıramadığından dolayı emekli olamadığını, Bkanlığa sosyal yardım başvurusunda bulunduğunu kaydetti.

Bakan Sucuoğlu, “İnsanların bu duruma düşmesinden vicdanen rahatsızlık duyuyorum” dedi.

Bakanlık olarak yasalar çerçevesinde bu kişilere yardımcı olmak istediklerini dile getiren Sucuoğlu, üç sektöre özellikle hassasiyet gösterdiklerinin altını çizdi.



Bakan Sucuoğlu, sıkıntılara çözüm bulacak desteklerin hayata geçirilmesi noktasında ilerleyen günlerde Çiftçiler, Hayvancılar ve Balıkçılar Birliği ile çalışma toplantısı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.Sucuoğlu; çiftçilik, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinin önünü açmak için ilgili diğer bakanlıklarla da iş birliği yapmaya ve çalışmalara katkıyı koymaya hazır olduklarını söyledi.Sucuoğlu, bakanlığın icraatlarından şu şekilde aktardı:“Bizde icraatlar konuşmada kalmaz. ‘Muhaceret affı ve Sigorta Affı çıkmayacak’ dendi çıktı. KKTC vatandaşı olan, her ay maaşı asgari ücret ile 4 bin TL arasında olan, banka hesabına yatırılan her işçimize, bir yıl içerisinde 2 bin 400 TL hiç bir karşılık beklemeden yerel işgücünü destekleme anlamında verilecek. Bunun kararını çıkardık. Hukuksal onayını aldık. Bir yıl için geçerli olmak üzere, üç ayda bir 600 TL vereceğiz. Bu da en azından ufak bir katkı olacak. Elimizden geldiğince bu tür açılımları yapmaya devam edeceğiz. Kamuda çalışan engellilerimizin yıllardır beklediği barem artışıyla ilgili yasayı da düzelttik. Hayata geçireceğimiz güzel icraatları kamuoyuna açıklamaya devam edeceğiz"Balıkçılar Birliği Başkanı Kemal Atakan, kendilerini görüşmeye davet eden ilk bakan olduğu için Sucuoğlu’na teşekkür etti.400’e yakın üyeleri olduğunu belirten Atakan, balıkçılık sektöründe yaşadıkları sıkıntıları aktardı.