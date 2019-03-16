Bakan Şahali, Tarım Dairesi ve Veteriner Dairesi’nde incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Tarım Dairesi ve Veteriner Dairesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakan Şahali’ye her iki daireyi ziyaretinde Bakanlık Müdürü Mehmet Biray eşlik etti.

TARIM DAİRESİ’NİN YENİ MÜFETTİŞLERİ MALZEMELERİNİ ALDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, ilk olarak Tarım Dairesi personeliyle bir araya geldi.

Şahali, Tarım Dairesi Müdürü Kuntay Vurana ile birlikte daire kadrolarında görev yapan ziraat mühendislerine yönelik müfettiş yetiştirme kursunu başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını almış olan bir grup personele, görev sırasında kullanacakları çanta ve malzemeleri takdim etti.

Personele görevlerinde başarılar dileyen Şahali, müfettişlerin göreve başlamasıyla birlikte gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin çalışmalarda ileri bir aşamaya geçileceğini, amaçlarının insan kaynağını ve kapasiteyi geliştirerek, halk sağlığının etkin biçimde korunması olduğunu belirtti.

Müfettiş Yetiştirme Kursu, 2015 yılında çıkarılan Bitki Sağlığı Yasası ve bu yasa uyarınca çıkarılacak tüzüklerin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması amacıyla düzenlenmişti.

VETERİNER DAİRESİ’NE ULUSLARARASI AKREDİTASYON BELGESİ

Şahali Veteriner Dairesi’ne de giderek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı ve Ulusal Gıda Referansı Laboratuvarı’nı inceledi.

Veteriner Dairesi Müdürü Hüda Hüdaoğlu, Veteriner Dairesi laboratuvarlarının Brusellozis teşhisi, Rose Bengal Plate testi, ELISA Yöntemi, Maedi/Visna –CAEV Antikor teşhisi Salmonella aranması, Listeria monocytogenes aranması, Toplam Kuru Madde Tayini, Toplam Yağ Tayini, Toplam Tuz Tayini gibi testlerde TÜRKAK’tan uluslararası akreditasyon aldığı bilgisini paylaştı.

Şahali ve Hüdaoğlu, laboratuvar testi eğitimini başarıyla tamamlayan 9 personele sertifikalarını verdi. Sertifikaların dağıtılması sırasında, eğitim çalışmalarını veren AB uzmanları da hazır bulundu.

Şahali, laboratuvar testlerinin önemini vurgulayarak söz konusu çalışmaların geliştirilmesi temennisinde bulundu ve AB uzmanlarına da katkılarından dolayı teşekkür etti. Uzmanlar da çalışmalarla katkı koymaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Şahali, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı da dahil olmak üzere, daire bünyesinde yer alan laboratuvarları gezerek, yapılan testler ve çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

YAKMA ÜNİTELERİ VETERİNER DAİRESİ’NE 2016 YILINDA TESLİM EDİLDİ

Şahali ayrıca, AB finansmanı ile yürütülmekte olan Hayvansal Yan Ürünlerin Bertarafı projesi kapsamında Veteriner Dairesi’ne 2016 yılında teslim edilen yakma ünitelerinin, transfer istasyonlarına kurulacak ekipman ve konteynerler ile transfer araçlarının bulunduğu alanda da incelemelerde bulundu.

Proje kapsamında, 2 bin metrekarelik bir alana 21 metrekarelik iki ayrı konteyner, trafo, jeneratör, güneş enerji sistemi kurulması hedefleniyor. Haspolat’ta yakma tesisi, Geçitkale, İskele, Gazimağusa, Ziyamet, Şahinler’de de transfer istasyonları yer alacak.