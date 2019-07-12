Bakan Pilli Trenyolu Polikliniğ’ni ziyaret etti

PİLLİ: “TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİNİ GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlık merkezi ziyaretleri kapsamında Trenyolu Polikliniği’ni ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre Pilli, Sorumlu Hekim Dr. Saffet Tanıl’dan bilgi aldı.

Pilli, ziyarette yaptığı konuşmada, temel sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı ve “Trenyolu Polikliniği’ni mevcut durumundan daha güçlü hale getirirsek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yükünü oldukça hafifletiriz. Çünkü burası Lefkoşa’nın beynidir. Ulaşımı kolay ve hastanın ilk müracaat ettiği yerdir” dedi.



Pilli, halka daha iyi hizmet verebilmek için, sağlık yatırımlarını maksimum seviyeye çıkarmayı amaçladıklarını da söyledi.

Bakan Pilli, eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini ve Trenyolu Polikliniği’nin birkaç ay içerinde çok daha iyi noktaya geleceğini vurguladı.

