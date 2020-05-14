banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100040
ALTIN
385.241
DOLAR
6.9087
STERLİN
8.4021
EURO
7.4608
banner339
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
BÜYÜK YANGIN
Haspolat'ta işyerini soydular
HASPOLAT'TA İŞYERİNİ SOYDULAR
Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Almukddad tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK

Bakan Pilli: Toplam 988 test yapıldı, pozitif vaka yok

14 Mayıs 2020 Perşembe 21:09
Bakan Pilli: Toplam 988 test yapıldı, pozitif vaka yok
banner337
banner345

BUGÜN 988 TEST YAPILDI, POZİTİF VAKA BULUNMADI

TOPLAM TEST SAYISI 28 BİN 621'E ULAŞTI  

KKTC'de 27 gündür pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bugün 988 test yapıldı, pozitif vaka bulunmadı. Bugüne kadar yapılan test sayısı 28 bin 621'e ulaştı. 

banner341
Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 988 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına, bazı meslek guruplarına ,Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına, Gazimağusa Devlet Hastanesi,  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.  

Bakan Pilli'nin açıklamasına göre, KKTC'de 14 Mayıs itibarıyla yapılan test sayısı 28 bin 621'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 108 vaka saptanmış ve hastalardan 104'ü iyileşip taburcu edilirken 4'ü hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden hastalardan 2'sini Alman turistler oluşturuyor.

KKTC'de ilk koronavirüs vakası 9 Mart'ta görülmüş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören son hasta 11 Mayıs'ta taburcu olmuştu.

banner346
Son Güncelleme: 14.05.2020 21:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçitkale’de Yangın
Geçitkale’de Yangın
Erhürman Girne Esnafını Ziyaret Etti
Erhürman Girne Esnafını Ziyaret Etti
Hazine-sen, Gerekli Testler Yapılıp Önlemler Alınıncaya Kadar Görev Kabul Etmeyeceklerini Duyurdu
Hazine-sen, Gerekli Testler Yapılıp Önlemler Alınıncaya Kadar Görev Kabul Etmeyeceklerini Duyurdu
Girne Belediyesi’nden Borçlulara Ceza İndirim Düzenlemesi
Girne Belediyesi’nden Borçlulara Ceza İndirim Düzenlemesi
Hava Sıcaklığının Önümüzdeki Günlerde  Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmesi  Bekleniyor
Hava Sıcaklığının Önümüzdeki Günlerde  Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretmesi  Bekleniyor
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
Geçitkale bölgesinde ekili alanlar cayır cayır yanıyor
İskele’de paket servis yapan esnafa denetim
İskele’de paket servis yapan esnafa denetim
Pilli: "KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz"
Pilli: "KKTC’de vaka saklanması diye bir durum söz konusu olamaz"
Rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için müracaat kabulüne başlanacak
Rezerv tarımsal arazilerin kiralanması için müracaat kabulüne başlanacak
LTB sivrisineklere karşı ortak mücadele çağrısı yaptı
LTB sivrisineklere karşı ortak mücadele çağrısı yaptı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim