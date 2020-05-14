Bakan Pilli: Toplam 988 test yapıldı, pozitif vaka yok

BUGÜN 988 TEST YAPILDI, POZİTİF VAKA BULUNMADI

TOPLAM TEST SAYISI 28 BİN 621'E ULAŞTI

KKTC'de 27 gündür pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı. Bugün 988 test yapıldı, pozitif vaka bulunmadı. Bugüne kadar yapılan test sayısı 28 bin 621'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 988 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin gıda sektörü çalışanlarına ve pazarcı esnafına, bazı meslek guruplarına ,Değirmenlik Belediyesi çalışanlarına, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikçek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli'nin açıklamasına göre, KKTC'de 14 Mayıs itibarıyla yapılan test sayısı 28 bin 621'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 108 vaka saptanmış ve hastalardan 104'ü iyileşip taburcu edilirken 4'ü hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden hastalardan 2'sini Alman turistler oluşturuyor.

KKTC'de ilk koronavirüs vakası 9 Mart'ta görülmüş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören son hasta 11 Mayıs'ta taburcu olmuştu.