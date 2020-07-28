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Bakan Pilli: "Toplam 857 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 857 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

28 Temmuz 2020 Salı 19:53
Bakan Pilli: "Toplam 857 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı "
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 857 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

28 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 857

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

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Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 66,276

Toplam Vaka Sayısı: 138

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 109

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 24

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Dr. Ali PilliKoronavirüs
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