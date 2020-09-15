Bakan Pilli: "Toplam 2002 test yapıldı, 21 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2002 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 9 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

15 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2002

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka: yok

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 9

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 146.431

Toplam Vaka Sayısı: 628

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 343

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 281

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 207

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok