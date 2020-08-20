banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
458.599
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.6769
EURO
8.6865
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Maaş ödemek başarıysa eğer...
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Gönülleri okşayan sağlık skandalı
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa et
Utanmak yetmez Ali Pilli, istifa...
Ankara’nın planı ne?
Ankara’nın planı ne?
banner355

Bakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:03
Bakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1723 olduğunu, 3 pozitif vakaya  rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile ülkemize geldiğini, diğer vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 

20 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1723  

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7 

banner341
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 102.964    

Toplam Vaka Sayısı- 237 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 167 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 66 

          

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ubp Milletvekili Altuğra Ubp Adayı Başbakan Ersin Tatar’ın Seçimi Başarıyla Tamamlayacağına İnandığını Söyledi
Ubp Milletvekili Altuğra Ubp Adayı Başbakan Ersin Tatar’ın Seçimi Başarıyla Tamamlayacağına İnandığını Söyledi
Tatar: “Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkıyoruz…”
Tatar: “Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkıyoruz…”
Birleşik Taksiciler Birliği Kaçak Ve Korsan Taşımacılığa Karşı Genel Eylem Kararı Aldı
Birleşik Taksiciler Birliği Kaçak Ve Korsan Taşımacılığa Karşı Genel Eylem Kararı Aldı
Mehmet Güneş ‘‘altın Harflerle Üner Berkalp’’ Adlı Kitabını Nidai Güngördü’ye Takdim Etti
Mehmet Güneş ‘‘altın Harflerle Üner Berkalp’’ Adlı Kitabını Nidai Güngördü’ye Takdim Etti
Ktmmob, Burhan Nalbantoğlu’nun Bazı Bölümlerinin  Pandemiye Dönüştürülmesine İlişkin  eleştiri Yaptı, Teknik Ve Bilime Uygun Hareket Edilmesi Çağrısında Bulundu
Ktmmob, Burhan Nalbantoğlu’nun Bazı Bölümlerinin  Pandemiye Dönüştürülmesine İlişkin  eleştiri Yaptı, Teknik Ve Bilime Uygun Hareket Edilmesi Çağrısında Bulundu
Petek Pastaneleri DAÜ’nün yeni burs sistemine destek verdi
Petek Pastaneleri DAÜ’nün yeni burs sistemine destek verdi
Efsane futbolcu Nail Demir hayatını kaybetti
Efsane futbolcu Nail Demir hayatını kaybetti
Arca: “Diyabet Merkezi ve Diyabet Derneğinin merkezle birlikteliğini zedeleyecek girişimlere müsaade etmeyeceğiz“
Arca: “Diyabet Merkezi ve Diyabet Derneğinin merkezle birlikteliğini zedeleyecek girişimlere müsaade etmeyeceğiz“
Tdp Genel Başkanı Özyiğit Karantinasız Giriş Uygulamasının Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerektiğini Kaydetti
Tdp Genel Başkanı Özyiğit Karantinasız Giriş Uygulamasının Yeniden Gözden Geçirilmesi Gerektiğini Kaydetti
Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi Çalışmaları Nedeniyle, Ayyıldız Sokak’ta Yol Kontrollü Olarak Tek Şerit Olacak Veya Trafiğe Kapatılacak
Gönyeli Alt Geçit Çevre Düzenleme Projesi Çalışmaları Nedeniyle, Ayyıldız Sokak’ta Yol Kontrollü Olarak Tek Şerit Olacak Veya Trafiğe Kapatılacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim