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Bakan Pilli: Toplam 1442 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı

01 Ağustos 2020 Cumartesi 19:27
Bakan Pilli: Toplam 1442 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1442 olduğunu, 1  pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakanın  hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

1  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1442        

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok 

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Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 71.454   

Toplam Vaka Sayısı- 146   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 120

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 22         

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıALİ PİLLİKoronavirüs
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