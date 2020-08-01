Bakan Pilli: Toplam 1442 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1442 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.
1 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1442
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 71.454
Toplam Vaka Sayısı- 146
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 120
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 22
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok