banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1101
ALTIN
463.264
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7932
EURO
8.6893
Tüp bebek savaşları ve bir doktorun krallığı!
Tüp bebek savaşları ve bir...
Sudan meseleler
Sudan meseleler
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Tatar, Eroğlu ailesiyle yemekte barıştı...
Bana partimi sorma
Bana partimi sorma
banner355

Bakan Pilli:" Toplam 1417 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi"

29 Ağustos 2020 Cumartesi 19:38
Bakan Pilli:" Toplam 1417 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi"
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1417 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduklarını, son 24 saat içerisinde yapılan testler sonucunda herhangi bir yerel vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde toplam 2378 rastgele testin yapıldığını belirten Bakan Pilli, bu testlerin çeşitli iş yerleri, şantiyeler, oteller, hastaneler, restoran ve kafeler, bazı kamu kuruluşları, alışveriş merkezleri ve marketlerde yapıldığını, herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığını söyledi.

Bakan Pilli, ülke genelinde rastgele testlerin artarak devam edeceğini, yurt dışından gelen kişilerin ağırlıklı olarak çalıştıkları yerlerde de testlerin yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Pilli ayrıca yurt dışından gelen ve test sonuçlarının çıkmasını beklemeyip izole olmayarak dışarıya çıkan ve başkalarının sağlığını tehlikeye attığı tespit edilen iki kişi hakkında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

29 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1417

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

banner341
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 117.800

Toplam Vaka Sayısı: 316

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 220

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 92

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 72

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş: “Pandemi ile ilgili çağrımın YSK’da yankı bulması memnuniyet verici”
Denktaş: “Pandemi ile ilgili çağrımın YSK’da yankı bulması memnuniyet verici”
Türk Birliği Dayanışma Derneği’nden 30 Ağustos mesajı
Türk Birliği Dayanışma Derneği’nden 30 Ağustos mesajı
Sağlık Bakanı Pilli’den 30 Ağustos mesajı
Sağlık Bakanı Pilli’den 30 Ağustos mesajı
Kuaför Mustafa Çelebi tüm sevenlerini yasa boğdu
Kuaför Mustafa Çelebi tüm sevenlerini yasa boğdu
Vatandaş belediye göz yumuyor der başkanı Zurnacılar izinsiz yapılan kasisler sökülecek der
Vatandaş belediye göz yumuyor der başkanı Zurnacılar izinsiz yapılan kasisler sökülecek der
Başçeri: “Bu zafer Türk Milleti’nin kayıtsız ve şartsız olarak egemenliğini tüm dünyaya ispat etmiştir”
Başçeri: “Bu zafer Türk Milleti’nin kayıtsız ve şartsız olarak egemenliğini tüm dünyaya ispat etmiştir”
Akıncı Korkuteli, Geçitkale, Akova ve Yıldırım’ı ziyaret etti
Akıncı Korkuteli, Geçitkale, Akova ve Yıldırım’ı ziyaret etti
Umudumuz Gelecek Festivali Gerçekleştirildi
Umudumuz Gelecek Festivali Gerçekleştirildi
Taçoy: “30 Ağustos ruhunu, birliğimizi ve bütünlüğümüzü tereddüt etmeden güçlendirmeliyiz”
Taçoy: “30 Ağustos ruhunu, birliğimizi ve bütünlüğümüzü tereddüt etmeden güçlendirmeliyiz”
30 Ağustos Mesajları
30 Ağustos Mesajları

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim